【版權條例】派對房間涉提供侵權卡拉OK歌曲拘22人　料市值約130萬元

▲ 海關打擊侵權卡拉OK，拘22人。（曾秋文攝）

海關今日（14日）表示，檢獲百套載有懷疑侵權歌曲的卡拉OK播放機，共拘捕22人，估計市值有130萬元。

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海關指，在本月2日至9日在多區採取執法行動，打擊侵權卡拉OK播放機及派對房間、經營者在業務過程中，提供卡拉OK侵權歌曲給顧客使用違規行為，行動中派出150人，搜查不同8個零售店及一個儲存倉庫，再聯同警方搜查30間派對房間，檢獲147套懷疑侵權歌曲的卡拉OK機、及6套載有懷疑版電子遊戲機套裝，估計市值有130萬元，拘捕20男2女。

海關稱，早前接獲舉報，指有商鋪以高價出售卡拉OK播放機，懷疑載有未經版權持有人授權的歌曲，經深入調查後，且在版權持有人下，於本月2日分別在深水埗、旺角及灣仔等店舖，並搜查一個儲存倉，檢獲110套卡拉OK播放機，市值約60萬元，當中每個卡拉OK播放機載有4萬至6萬懷疑侵權歌曲，售價由2千至13000元不等，拘捕9男1女，年齡介乎22至60歲，其中4人為負責人，6人為店員，涉違反商品版權條例，獲准保釋候查。

另外，根據情報分析，鎖定多個派對房間，於本月6至9日聯合警方突擊搜查在旺角、深水埗及銅鑼灣等30間派對房間，涉嫌管有共提供侵權卡拉OK歌曲，亦檢37套侵權卡拉OK機，共載有百萬首侵權歌，共拘捕11男1女，年齡介乎20至44歲，其中10人為負責人、2人為店員，涉違反版權條例。

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記者：曾秋文、余思嵐