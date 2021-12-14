  • 23°C
香港時間 : 20211214日 (週二) 14:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【版權條例】派對房間涉提供侵權卡拉OK歌曲拘22人　料市值約130萬元

社會 13:11 2021/12/14

分享：

熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

海關打擊侵權卡拉OK，拘22人。（曾秋文攝）

海關今日（14日）表示，檢獲百套載有懷疑侵權歌曲的卡拉OK播放機，共拘捕22人，估計市值有130萬元。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

海關指，在本月2日至9日在多區採取執法行動，打擊侵權卡拉OK播放機及派對房間、經營者在業務過程中，提供卡拉OK侵權歌曲給顧客使用違規行為，行動中派出150人，搜查不同8個零售店及一個儲存倉庫，再聯同警方搜查30間派對房間，檢獲147套懷疑侵權歌曲的卡拉OK機、及6套載有懷疑版電子遊戲機套裝，估計市值有130萬元，拘捕20男2女。

海關稱，早前接獲舉報，指有商鋪以高價出售卡拉OK播放機，懷疑載有未經版權持有人授權的歌曲，經深入調查後，且在版權持有人下，於本月2日分別在深水埗、旺角及灣仔等店舖，並搜查一個儲存倉，檢獲110套卡拉OK播放機，市值約60萬元，當中每個卡拉OK播放機載有4萬至6萬懷疑侵權歌曲，售價由2千至13000元不等，拘捕9男1女，年齡介乎22至60歲，其中4人為負責人，6人為店員，涉違反商品版權條例，獲准保釋候查。

另外，根據情報分析，鎖定多個派對房間，於本月6至9日聯合警方突擊搜查在旺角、深水埗及銅鑼灣等30間派對房間，涉嫌管有共提供侵權卡拉OK歌曲，亦檢37套侵權卡拉OK機，共載有百萬首侵權歌，共拘捕11男1女，年齡介乎20至44歲，其中10人為負責人、2人為店員，涉違反版權條例。

最新影片推介：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾秋文、余思嵐

相關文章

【立法會選舉】新一屆立法會任期明年1月開始　林鄭月娥將會親自監誓
今日 10:44
【立法會選舉】新一屆立法會任期明年1月開始　林鄭月娥將會親自監誓
【經營困難】新巴城巴疫情下月蝕2500萬　開源靠3招暫無意加價
今日 11:41
【經營困難】新巴城巴疫情下月蝕2500萬　開源靠3招暫無意加價
【打擊罪行】檢高壓氣槍及煙霧彈發射器等違禁武器　警拘10人
今日 12:13
【打擊罪行】檢高壓氣槍及煙霧彈發射器等違禁武器　警拘10人
【人力調查】調查指未來一季招聘積極　56%僱主未來3個月計劃增人手
今日 11:59
【人力調查】調查指未來一季招聘積極　56%僱主未來3個月計劃增人手
【天氣消息】強烈熱帶風暴雷伊逐步增強　天文台料冬至後帶來有雨天氣
今日 12:44
【天氣消息】強烈熱帶風暴雷伊逐步增強　天文台料冬至後帶來有雨天氣

你可能感興趣

【立法會選舉】新一屆立法會任期明年1月開始　林鄭月娥將會親自監誓
今日 10:44
【立法會選舉】新一屆立法會任期明年1月開始　林鄭月娥將會親自監誓
【經營困難】新巴城巴疫情下月蝕2500萬　開源靠3招暫無意加價
今日 11:41
【經營困難】新巴城巴疫情下月蝕2500萬　開源靠3招暫無意加價
【打擊罪行】檢高壓氣槍及煙霧彈發射器等違禁武器　警拘10人
今日 12:13
【打擊罪行】檢高壓氣槍及煙霧彈發射器等違禁武器　警拘10人
銅鑼灣 深水埗 灣仔 零售 海關 旺角 遊戲 歌曲 商品

最高瀏覽

【一家八口】生第6胎只胖4kg零妊娠紋　33歲靚媽從不避孕︰期待下一胎
18:49 2021/12/13
【一家八口】生第6胎只胖4kg零妊娠紋　33歲靚媽從不避孕︰期待下一胎
【CEO家教】甘比罕有偕13歲大女劉秀樺公開露面　讀最貴私校弘立書院每年逾20萬學費
18:15 2021/12/12
【CEO家教】甘比罕有偕13歲大女劉秀樺公開露面　讀最貴私校弘立書院每年逾20萬學費
【斷指意外】商場廁所乾手機安全隔板脫落　5歲女童伸手濺血慘遭絞斷食指
10:21 2021/12/13
【斷指意外】商場廁所乾手機安全隔板脫落　5歲女童伸手濺血慘遭絞斷食指