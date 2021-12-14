【立法會選舉】馮驊：絕大部分選民只有地方選區一票　進入投票站毋須安心出行

▲ 馮驊又指，原來區議會第二功能界別已經被刪除，絕大部分的已登記選民在本次立法會換屆選舉只有地方選區一票。（資料圖片）

選管會主席馮驊今日（14日）巡視模擬投票站時表示，今次立法會換屆選舉共有153名候選人競逐90個議席，選舉事務處準備開設超過630個一般投票站，及不多於24個專用投票站，予全港447萬登記選民投票。一般投票站以及在警署設立的專用投票站，投票時間是由早上8時半至晚上10時半。馮驊提醒，今屆投票時間由以往早上7時半改作8時半，至於懲教院所內的專用投票站，基於保安理由，會由早上9時開放至下午4時，予在囚或被羈押的選民投票。

馮驊又指，原來區議會第二功能界別已經被刪除，絕大部分的已登記選民在本次立法會換屆選舉只有地方選區一票，即只會獲發一張所屬地方選區選票，與以往一人兩票情況不同。

馮驊續稱，根據法例，只有名列於2021年正式選民登記冊上的登記選民才可投票，所有選民應已收到其選民投票通知卡，上面列有投票日期、投票時間及選區。馮驊提醒，今屆選舉有增設投票站，或會改變投選民投票站。

馮驊呼籲，所有已登記選民都應踴躍投票。投票需要帶備香港身份證正本，到指明編配票站，市民亦可帶備投票通知卡。未收到投票通知卡的市民，可自行登入選民資料網上查閱系統，查閱自己是否為選民及所編配投票站，或致電選舉熱線2891 1001，

馮驊表示，在政府資訊科技辦公室大力支援下，當局會使用電子選民登記冊發出選票，絕大多數有電子網絡覆蓋的一般投票站都會使用電子選民登記冊，部分因位置問題有連線困難會使用紙本。若有多於一張選票，如地方選區及功能界別，都是在同一票站投票。

現行法例沒有要求選民入投票站使用安心出行。馮驊指，考慮到選民進入票站逗留時間不長，現場亦有潔手、量度體溫等防疫措施，權衡後認為不要求選民使用安心出行或填表做法合適。

被問及若選民穿着有政治意味的衣物進入投票站會如何處理，馮驊強調投票站突顯香港選舉制度是政治中立，投票本身是政治行動，但需要保密，不能影響他人。馮驊稱，會保障大部分市民在一個中立及無干擾的情況下投票，亦有指示票站職員避免佩戴黃色口罩。他又提及有某些特別字眼本身無特別意義，但若經社會廣泛使用而使其帶有第二層意義，在票站主任認為該字眼會引發不必要爭執時，或會提供外套讓有關人士遮蓋。

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記者：黃穎津