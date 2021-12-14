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【STEM教育】香港隊於國際大都會奧林匹克賽勇奪8獎　成績屬歷屆之冠

社會 12:30 2021/12/14

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由8名中學生組成的香港隊於團體賽贏得銀牌，更奪得4金2銀1銅個人獎項。（政府新聞處）

第六屆國際大都會奧林匹克於本月6日至13日舉行，由8名中學生組成的香港隊於團體賽贏得銀牌，更奪得4金2銀1銅個人獎項，成績屬歷屆之冠。

8名中學生於4個學科的比賽中均取得獎牌，當中於物理組比賽中，來自高主教書院的鄭逸朗及聖保羅男女中學學生藍仲宏各贏得一面金牌；資訊科技組比賽中，香港培正中學的楊汶璁及喇沙書院謝凌睿分別奪得一面金牌及一面銀牌；於數學組比賽中同樣取得一金一銀，分別由來自聖保羅男女中學的朱卓熹及英華書院游証恩贏得。在化學組比賽中，保良局百周年李兆忠紀念中學陳逸朗則取得一面銅牌。

教育局局長楊潤雄今日（14日）祝賀香港隊在賽事中表現優秀，他說，香港隊取得的佳績令人振奮，充分證明同學的努力和在STEM方面的能力。

他又說，局方期望加強與不同持份者協作，達致持續提升STEM教育成效的目標，包括明年會舉行的「STEM教育博覽會」，將提供機會讓學生展示與STEM範疇相關的學習成果，亦為教師提供平台交流STEM教學心得，他亦鼓勵學校配合校內STEM教育的發展，安排更多走出課室的體驗學習活動，提供更多機會讓學生運用所學。

國際大都會奧林匹克是一項涵蓋資訊科技、數學、物理和化學4個學科的國際比賽。本屆比賽於12月6日至13日舉行，由於新冠肺炎疫情關係，比賽以在線監督方式，於參賽隊伍所屬城市進行，賽事共有來自33個城市約260位學生參與。

自2017年至今，香港隊每年都參與國際大都會奧林匹克，參加比賽的費用全數由教育局資助；隊員均於不同科目的奧林匹克香港遴選中表現優秀的學生，在完成由香港資優教育學苑安排的訓練課程後，出戰本屆比賽。

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一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴

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