【品德家教】港女遊迪士尼遭2小朋友多次扯頭髮　港媽玩手機懶理︰唔好搞人哋啦

▲ 港女遊迪士尼被小朋友多次扯頭髮，同行港媽卻玩手機懶理。

家長帶小朋友外出要時刻好好看管，有名港女近日跟朋友遊迪士尼，她到小小世界坐小船時，頭髮被後座的2位小朋友拉扯，同行港媽低頭族只顧玩手機，完全沒有察覺，港女忍無可忍下出聲，港媽只拋下一句「唔好搞人哋啦」，家教欠奉。

遇到沒家教小朋友

涉事女生於上周五（10日）在「香港討論區」發帖，標題為「真係唔該啲家長帶得小朋友出去玩就睇實佢」，她分享了去迪士尼遇到沒有家教的小朋友與港媽。當天她放假，跟朋友一齊去迪士尼樂園玩，入園見到很多小朋友及家長。她們來到「小小世界」區，此遊客設施適合任何年齡，遊人坐上遊覽小船，以緩慢速度觀看世界各地的人偶場景，聽著不同語言的歌曲。

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事主當時打算去玩小小世界當作休息一下，她指出以前可以4人坐一排，或許現時疫情關係，不會跟其他陌生人坐同一排，她跟友人一起坐，而後排就有2個小朋友及媽媽。剛坐低時沒不妥，她更以為一個媽媽拖兩個小朋友，有感「啲小朋友都咁乖真係好難得」。

被小朋友扯頭髮

可是，小朋友之後就嘈吵，甚至搗蛋。2位小朋友開始嘈及玩，騷擾到他人，樓主一心想休息，卻被小朋友嘈吵，而最大問題是她被扯頭髮。

之後我feel到有嘢扯住啲頭髮，初初諗住係啲頭髮攝咗入件衫度扯到，就抆返好啲頭髮，點知原來係後面個兩個小朋友係度扯我啲頭髮！

同行港媽只顧玩電話

事主當時忍不住轉頭望向後方，見到該港媽坐著低頭玩電話，不理會小朋友，小朋友見到事主望著他們就停手，可是只是一陣子， 「隔咗唔夠兩分鐘，佢哋又抆過，仲要抆埋我朋友啲頭髮」，事主有想過不出聲息事寧人，但有感港媽沒盡家長責任。

個阿媽完全投入咗電話嘅世界，連望都唔望下佢個兩個小朋友，真係忍無可忍之下同兩個小朋友講，叫佢哋唔好再整我啲頭髮，但係個阿媽只係望一望我哋，之後同兩個小朋友講：唔好搞人哋啦。

同行朋友忍不住開聲叫該港媽看管好2位小朋友，勿讓他們騷擾其他人。事主不值港媽的行為，在網上分享此經歷，大罵該港媽帶孩子外出玩，就不要掛著玩電話，有感「咁鍾意玩電話點解唔返屋企玩呀，唔該啲家長啦，帶得啲小朋友出街玩就睇實佢哋」。很多網民認同事主，不少留言大罵孩子沒家教，更多留言︰

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責任編輯：王明芳