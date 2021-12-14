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【特色郵票】香港郵政網周四起發售海外郵品　鬼滅之刃小全張推2,500套

社會 12:31 2021/12/14

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由日本郵政發行的「劇場版《鬼滅之刃》無限列車篇」小全張。（郵政FB圖片）

港郵政今日（14日）公布，由澳門郵電局及其他海外郵政機關，包括澳洲、加拿大、日本、列支敦士登和新西蘭發行的精選集郵品，將於本周四（16日）起發售，其中包括由日本郵政發行的「劇場版《鬼滅之刃》無限列車篇」小全張。

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每年世界各地的郵政機關均發行各式各樣的聖誕郵票，為佳節送上美好的祝願。加拿大郵政今年展示聖誕老人、馴鹿和精靈三個經典聖誕人物的肖像，有別於傳統描繪基督教聖誕節主題的設計；澳洲郵政延續聖誕島聖誕郵票系列的傳統，發行了一套節日郵票，展示聖誕老人與各種島嶼動物互動的有趣畫面，以及聖誕老人派禮物後在聖誕島上享受假期和浮潛之樂。
　　 
另外，日本郵政發行「劇場版《鬼滅之刃》無限列車篇」小全張，小全張嵌有15枚自動黏貼郵票，印有動畫電影的場景和主要角色。於今年12月6日至明年3月31日期間掃描印於小全張上的二維碼，更可聽到炭治郎等人物的聲音。小全張發售量為2500張，每次最多可購買兩張，先到先得，售完即止。動漫迷絕對不能錯過！
　　 
上述集郵品將於12月16日上午8時起，僅限於香港郵政網上購物坊「郵購網」發售，數量有限，售罄即止。各款產品的詳細資料、售價和銷售限額現載於附錄。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

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記者：郭詩詩

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