【求肝續命】58歲港媽日打兩份工養家不煙不酒　突發肝衰竭生命進入倒數求肝續命

▲ 58歲的好媽媽陳女士本月初突發肝衰竭，急需換肝續命。

58歲的好媽媽陳女士本月初突發肝衰竭，出現食道出血、肝昏迷情形，醫生曾判斷陳女士只剩一星期壽命，急需換肝續命。陳女士育有一對兒女，惜經過檢查後發現血型並不吻合，無法為媽媽捐肝，故懇求有心人捐肝續命。

陳女士的長女呂小姐受訪時表示，媽媽在12月4日突然神智不清，對答時回應不妥，又出現水腫、臉黃的情形，家人於是立即叫救護車將她送入醫院急救。

陳女士入院後很快進入肝昏迷狀態，由於她不煙不酒，過往亦無太大健康問題，醫生估計她是因乙型肝炎帶菌誘發肝衰竭。起初在伊利沙伯醫院留醫的女士，其後被轉至瑪麗醫院。

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醫生曾判斷陳女士的壽命大約只剩一星期，需要換肝才可續命。而呂小姐表示，媽媽在最近終於回復少許意識，疫情下無法親身探病，通過視像見面時，媽媽會稍微郁動手部以作回應。惟她的病情仍然危急，目前是輪候肝臟移植的病人名冊中位列頭幾名。

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呂小姐表示，自己和弟弟自少跟婆婆同住，媽媽以往一天打兩份工養家，除了正職是通宵在電訊公司資訊組工作之外，日間也會在的士台做「台姐」。呂小姐盛讚自己有一個盡責的媽媽，通宵工作之外，會陪子女讀書，生活上也會支持他們。

今年6月，呂小姐的婆婆病逝，對媽媽造成極大打擊。弟弟今年大學畢業，原本應該是「收成期」的媽媽現時卻病重。呂小姐語帶哽咽，只望媽媽能儘快康復，可以見證她和拍拖10年的男友成家立室：

婆婆過身，已經看不到我結婚，不想媽媽也見不到，希望媽媽見到我結婚、生小朋友。

陳女士的家人盼善心人捐出肝臟，以進行移植手術。有意捐肝人士可聯絡其女兒呂小姐（電話/whatsapp :9029 1716），另請留意以下要求︰

年齡18至60歲之間

身心狀況良好

身高體重數值（BMI）少於30

與受贈人血型吻合

非乙型，丙型肝炎或愛滋病帶菌者

無酗酒或濫用藥物習慣

過往未曾接受上腹手術

非懷孕者

術前和術後均得到親人支援和照顧

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責任編輯：陳昊淋