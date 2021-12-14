【拳王】張振朗克服畏高首次玩滑翔傘　呆等5個多小時才能順利起飛

▲ 因為張振朗畏高，所以蔡潔盡量陪住拍檔，十分夠義氣。

TVB台慶劇《拳王》在今晚（12月14日）將有兩大重頭場面，先是加晴（蔡潔飾）將「左擁右抱」正藍（張振朗飾）及Danny（朱敏瀚飾）倒頭大睡，令三角戀更添耐人尋味。

另外，加晴今晚還會「要脅」正藍，要求他玩滑翔傘，而這幕可算是《拳王》一大感動位，正藍在天際翱翔之際，不但會想起昔日與嫲嫲（羅蘭飾）及哥哥正曦（譚俊彥飾）點滴，加晴更會乘機點醒正藍嫲嫲真正遺願是希望他多留意身邊美好的事物；而振朗滑翔期間的表情變化。

▲ 加晴名副其實「左擁右抱」。

畏高振朗克服心魔

滑翔傘一幕動用大量人力物力及時間拍攝。由於滑翔飛行需配合天時地利，偏偏拍攝當日天氣不似預期般大風，結果台前幕後足足在現場等了5個多小時、振朗才能順利起飛。

本身畏高的振朗，是次為了「海正藍」這個角色獻出處男一飛，可說是豁了出去。

據現場觀察，振朗起飛前明顯表現煎熬，除不斷向現場工作人員了解滑翔須知外，又不時做熱身運動及「強顏歡笑」為自己打氣及緩和氣氛，十分可愛。到即將起飛前夕，振朗更索性閉上雙眼平伏情緒。

▲ 蔡加晴特意帶正藍玩滑翔傘，希望他可多放眼美麗的事物。

振朗首次玩滑翔傘

而全程陪伴在側的蔡潔，除了不時向振朗大叫「加油」，及送抱為振朗打氣外，又仔細地向工作人員了解自己的走位路線，盡量希望自己不會製造「枝節」阻礙拍攝。

除天氣不似預期，振朗是次處男滑翔還有第二大阻滯，認真陰公豬：「咁啱陪我飛嗰個教練都係第一次兩個人飛，咁起飛咗之後，佢就不斷提醒我應該點做，同埋用對講機同伙伴溝通以策安全。」

他續指：「其實我一飛出去就要做戲架喇嘛，而且場戲仲要都幾多情緒轉換，我惟有『聾耳陳』上身扮乜都聽唔到，諗番都好搞笑。」

監製陳耀全（Andy）亦大讚振朗是次表現超越滿分：「講真畏高玩滑翔傘我知道已經好攞命，佢仲要拎住部攝影機全程影住自己兼要做表情，真係少啲專注力都做唔到！」