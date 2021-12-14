【天氣消息】強烈熱帶風暴雷伊逐步增強　天文台料冬至後帶來有雨天氣

▲ 天文台料冬至後帶來有雨天氣。

下周二（21日）為冬至。天文台表示，隨著季候風在未來一兩日緩和，廣東氣溫稍為回升，預料另一股東北季候風將在本週後期影響華南，該區天氣轉涼。

另外，位於西北太平洋的熱帶氣旋雷伊將會逐漸增強，在未來數日大致移向菲律賓南部及進入南海，預料隨後轉向偏北移動，並逐漸減弱，但其路徑仍存在變數。與雷伊相關的雲帶會在下週初至中期為南海北部帶來有雨的天氣。

▲ 位於西北太平洋的熱帶氣旋雷伊將會逐漸增強。（天文台圖片）

天文台指，在正午12時，強烈熱帶風暴雷伊集結在馬尼拉之東南偏東約1830公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，大致移向菲律賓南部，並逐漸增強。

天文台預測本港今日（14日）下午部分時間有陽光及乾燥，今晚大致多雲，吹和緩至清勁東至東北風，展望未來一兩日氣溫稍為回升。星期五北風增強，晚上天氣轉涼。週末期間天氣清涼。

▲ 天文台九天天氣預報。（天文台圖片）

另外，根據天文台9天天氣預報，明日（15日）及後日（16日）大致多雲，日間短暫時間有陽光及溫暖，早晚有一兩陣微雨，氣溫介乎18至24度。不過，周六（18日）起氣溫開始下降，當日部分時間有陽光及乾燥，早上清涼，氣溫介乎16至20度；周日（19日）天氣再進一步下降至14度，天氣大致天晴及乾燥。早上清涼。至於冬至當日及後數天天氣多雲，有幾陣雨。早晚清涼，氣溫介乎17至20度。

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記者：郭詩詩