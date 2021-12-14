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【育兒爭議】B女單腳苦撐快摔倒痛哭求援　媽媽先影相遭網民炮轟︰呃Like較重要？

育兒經 17:52 2021/12/14

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

日本一名媽媽日前上傳一張女兒快將跌倒的照片，遭到網民狂轟只顧影相呃like。

很多父母都喜歡在網上分享孩子的成長點滴，不論窩心乖巧，還是搗蛋曳樣，對父母而言都是值得留念的畫面。不過，日本一名媽媽日前上傳一張女兒快將跌倒的照片，遭到網民狂轟只顧影相呃like，竟然沒有先救女兒，是不負責任的媽媽。

日本網民「mmikuji」育有分別2歲和1歲的幼兒，她日前在twitter發文寫道︰「如果你突然聽到小孩的尖叫聲，就是這樣」，並附上一張照片，見到其年幼女兒雙手緊緊抓住廚房的鋅盆邊緣，右腳僅僅碰到腳踏用的椅子，左腳懸空，看來快將摔倒，B女苦苦支撐著身體並嚎哭求援。

B女單腳苦撐著身體並嚎哭求援。（twitter圖片）

相片隨即被瘋傳，起初有人讚好分享，指媽媽及時捕捉到孩子有趣的一瞬間，但馬上有更多網民留言炮轟，直斥媽媽眼見女兒快將摔倒，竟沒有立即拯救，被質疑只顧呃like而懶理孩子的安危，「這真的很危險」、「都在這麼危險的時候了，媽媽竟然還在拍照？」。

更多網民留言點擊下圖︰

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該名媽媽之後辯稱，自己拍照後即上前拯救女兒，又反駁網民指，沒有小朋友的人才會批評她的行為，若網民身為家長，應可理解她只想記錄孩子生活實況的心情。可是這仍未能平息網民的怒火，該名媽媽其後關閉賬戶了事。

最新影片︰殮葬流產胎兒撫慰父母喪子之痛　殯儀社企創辦人︰別讓BB成醫療廢物

過去有不少日本媽媽分享過孩子的搗蛋照片，引起不少媽媽共鳴，點擊即睇更多爆笑相︰

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責任編輯︰王明芳

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