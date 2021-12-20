【上車必睇】居屋9千伙房委明春推　啟德啟欣苑「龍床盤」124萬元上車

▲ 房委會明春推居屋9千伙，啟德啟欣苑「龍床盤」124萬元上車。

房委會擬明年首季，推售7個新居屋屋苑近9千伙，以市值51折定價，售價124萬至531萬元不等；其中北角驥華苑有單位呎價破萬元創新高，啟德啟欣苑售價低至124萬元起，但單位細得只有186平方呎。

房委會資助房屋小組主席黃碧如預計，這期居屋認購反應熱烈，選址多元化，相信尤其受到白表家庭追捧。

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TOPick上周獨家報道，房委會明年首季將推售7個新居屋項目，最新掌握更多消息。據了解新建單位有8,926伙，還有房委會居屋及房協資助出售房屋27伙餘貨一併推售，規模近9千伙，創2014年復售居屋以來最多。市區新屋苑有北角驥華苑、土瓜灣冠山苑、安達臣安秀苑、啟德啟欣苑；新界區就有東涌裕雅苑、沙田愉德苑、將軍澳昭明苑。據了解將於明年第二季攪珠，第四季揀樓。

據悉今期居屋以51折推售，屬於近年折讓最大；其中罕見港島新盤、北角渣華道驥華苑，比鄰私樓項目「海璇」，折後平均呎價約9,950元破新高，預料中高層及大單位呎價勢破萬元。至於啟德啟欣苑平均呎價是8,530元，由於折讓較大，使呎價較去年推售的鑽石山啟翔苑平約4%。而東涌裕雅苑的平均呎價最平，約5,730元，據悉項目明年9月可入伙，意味揀中裕雅苑的家庭，可即買即住。

消息指今期居屋轉售限制有變，房委會擬繼2018年引入更嚴格限制。新居屋業主在置業首5年，不准貴過原價賣樓；於首次轉讓日期起計第5年起，業主才可在未補價情況下，把單位售予綠表或白居二等買家，較以往3年限制延長兩年。之後買家購入資助房屋滿15年後，才可補價後於自由市場轉售，較以往10年限制再拉長5年。

有指白表申請的家庭入息限額是6.6萬元，資產限額185萬元。綠白表配額方面，房委會沿用去年標準，維持四六比。而為讓家庭申請購得較大單位，明年擬預留給家有長者優先選樓計劃的配額有2,700個；一人申請配額有900個。

白居二方面，據悉今期配額維持4,500個，家庭及一人申請比例是「九一比」。申請費方面，申請居屋及白居二計劃分別250元及210元，兩項計劃一併申請就是460元。

房委會資助房屋小組周三（22日）開會，預期也討論明年綠置居及租置公屋餘貨發售安排。

測量師學會副會長林家輝認為今期居屋售價合理，「北角私樓海璇嘅一手樓，發展商賣約5萬元一呎，而家驥華苑呎價約1萬元屬於很吸引」，又認為今期居屋推售規模大，折扣大，選址多，相信能吸引大批無殼蝸牛認購。

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記者：吳卓峰