【靚太廚房】Philips最新高速冷熱攪拌機　輕鬆實測蕃茄薯仔紅衫魚濃湯

▲ Philips 高速冷熱烹調攪拌機同時做到攪拌、烹調工序，輕鬆煮出多款冷熱美食。

下班回家後，最好可以快、靚、正煮好晚餐慰勞辛勤工作的自己。《靚太廚房》今次為大家介紹Philips高速冷熱烹調攪拌機，更會實測示範煮蕃茄薯仔紅衫魚濃湯。這部機慳位又實用，只需一按，輕鬆做出多款暖笠笠美食，絕對是居家必備下廚神器。

蕃茄薯仔紅衫魚濃湯

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材料(4人份)

紅衫魚(洗淨、去頭、煎香) 300克 薯仔(去皮、切粒) 200克 蕃茄(切粒) 200克 紫洋葱(切塊) 120克 水 700毫升 鹽、黑椒 少許 葱花 1湯匙

做法

把紅衫魚、已切粒的蕃茄、薯仔及紫洋葱和水放入攪拌機裡，合上蓋子。 選擇濃湯模式，按開始。 完成後，把湯過篩。可按個人喜好，加鹽、黑椒或葱花調味，即可享用。

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Philips高速冷熱烹調攪拌機

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8款預設冷熱烹調模式

只需放入食材，攪拌機就會將食材加熱和煮沸，同時進行攪拌，毋須看火。機器特設5款預設熱攪拌烹調模式，包括：豆漿、濃湯、五穀粥、營養米糊及粟米汁;另有３款預設「冷攪拌模式」，包括蔬果汁、蔬果沙冰及碎冰。

高速攪拌 消除顆粒感

設有1200Ｗ高速強力攪拌，速度更高達每分鐘38,000轉。機身內不銹鋼鋸齒形刀片極速轉動時，能乾淨俐落地切碎軟、硬食材，包括豆類、果仁，甚至幼細魚骨，做出綿密無渣的幼滑效果。

強力攪拌能打破水果和蔬菜的細胞壁，將深層的營養釋放出來，更有利於腸道吸收和消化。另設10段攪拌速度選擇及可調校攪拌時間，使烹調更具彈性。

細心安全易用設計

備有安全啟動系統、觸控感應式操作數碼面板、快速清洗功能及特大容量攪拌杯。

Philips高速冷熱烹調攪拌機 HR2088/91

隨機附送：清潔刷子、量杯

建議零售價：$2,198

零售點：各大百貨公司及電器店有售

查詢：Philips客戶服務中心2619 9663

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責任編緝：張懿慧