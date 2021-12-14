  • 21°C
香港時間 : 20211214日 (週二) 19:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【靚太廚房】Philips最新高速冷熱攪拌機　輕鬆實測蕃茄薯仔紅衫魚濃湯

休閒消費 18:34 2021/12/14

分享：

熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

Philips 高速冷熱烹調攪拌機同時做到攪拌、烹調工序，輕鬆煮出多款冷熱美食。

下班回家後，最好可以快、靚、正煮好晚餐慰勞辛勤工作的自己。《靚太廚房》今次為大家介紹Philips高速冷熱烹調攪拌機，更會實測示範煮蕃茄薯仔紅衫魚濃湯。這部機慳位又實用，只需一按，輕鬆做出多款暖笠笠美食，絕對是居家必備下廚神器。

蕃茄薯仔紅衫魚濃湯

點擊大圖了解做法：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

材料(4人份)

紅衫魚(洗淨、去頭、煎香)  300克
薯仔(去皮、切粒)  200克
蕃茄(切粒) 200克
紫洋葱(切塊) 120克
 700毫升
鹽、黑椒 少許
葱花 1湯匙

做法

  1. 把紅衫魚、已切粒的蕃茄、薯仔及紫洋葱和水放入攪拌機裡，合上蓋子。
  2. 選擇濃湯模式，按開始。
  3. 完成後，把湯過篩。可按個人喜好，加鹽、黑椒或葱花調味，即可享用。

最新影片推介：行山跑山可致髖關節受傷　骨科醫生指患者易忽視徵狀

Philips高速冷熱烹調攪拌機

點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

8款預設冷熱烹調模式

只需放入食材，攪拌機就會將食材加熱和煮沸，同時進行攪拌，毋須看火。機器特設5款預設熱攪拌烹調模式，包括：豆漿、濃湯、五穀粥、營養米糊及粟米汁;另有３款預設「冷攪拌模式」，包括蔬果汁、蔬果沙冰及碎冰。

高速攪拌 消除顆粒感

設有1200Ｗ高速強力攪拌，速度更高達每分鐘38,000轉。機身內不銹鋼鋸齒形刀片極速轉動時，能乾淨俐落地切碎軟、硬食材，包括豆類、果仁，甚至幼細魚骨，做出綿密無渣的幼滑效果。

強力攪拌能打破水果和蔬菜的細胞壁，將深層的營養釋放出來，更有利於腸道吸收和消化。另設10段攪拌速度選擇及可調校攪拌時間，使烹調更具彈性。

細心安全易用設計　

備有安全啟動系統、觸控感應式操作數碼面板、快速清洗功能及特大容量攪拌杯。

Philips高速冷熱烹調攪拌機 HR2088/91

隨機附送：清潔刷子、量杯 

建議零售價：$2,198

零售點：各大百貨公司及電器店有售

查詢：Philips客戶服務中心2619 9663

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧

廚具 家電 家具 食譜 入廚常識 晚餐 美食 蔬果 設計 Philips

最高瀏覽

【一家八口】生第6胎只胖4kg零妊娠紋　33歲靚媽從不避孕︰期待下一胎
18:49 2021/12/13
【一家八口】生第6胎只胖4kg零妊娠紋　33歲靚媽從不避孕︰期待下一胎
【袁詠儀道歉】15歲魔童一句話惹怒網民被圍攻　靚靚火速發文認錯：父母之過
今日 11:30
【袁詠儀道歉】15歲魔童一句話惹怒網民被圍攻　靚靚火速發文認錯：父母之過
【CEO家教】甘比罕有偕13歲大女劉秀樺公開露面　讀最貴私校弘立書院每年逾20萬學費
18:15 2021/12/12
【CEO家教】甘比罕有偕13歲大女劉秀樺公開露面　讀最貴私校弘立書院每年逾20萬學費