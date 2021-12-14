【防疫模範】劉在錫曾檢測呈陰性仍自我隔離　潛伏期拒出席幾百人婚禮成功避免大型傳播

▲ 劉在錫曾檢測呈陰性仍選擇自我隔離，潛伏期拒出席幾百人婚禮成功避免大型傳播。

南韓近期多位公眾人物、藝人確診新冠肺炎，昨（13日）有「劉大神」之稱的國民MC劉在錫更證實確診。劉在錫作為0負評國民MC行程忙碌，令不少人關心其動線會否帶來大型傳播。然而，劉在錫本人非常謹慎，即使曾檢測呈陰性，仍選擇自我隔離，甚至2日前決定不出席「綜藝教父」李敬揆女兒的婚宴，成功避免大型傳播，被南韓網民大讚防疫意識超強。

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▲ 劉在錫的超強防疫意識，被大讚「不愧是劉大神！」

綜合韓媒報道，劉在錫於9月底已接種兩劑疫苗，但日前老闆柳熙烈確診，他曾於本月11日與柳熙烈有密切接觸，於是馬上檢測，當時結果呈陰性，不需要居家隔離。不過，劉在錫仍擔心自己處於潛伏期，盡量減少與外界接觸。

甚至確診前2日是劉在錫的前輩、「綜藝教父」李敬揆女兒的婚宴，劉在錫本受邀出席，但最後他仍選擇不出席婚禮。據李敬揆相關人士透露，「原本劉在錫有在出席名單，但得到李敬揆諒解後，決定不出席婚禮。」另有相關人士指，「劉在錫知道自己和確診者有密集接觸後，就不參與外部活動，據了解是因為這樣才沒參加婚禮。」

據悉，當日婚禮邀請了數百名娛樂圈人士，李敬揆女兒李禮林最近有演出《我的ID是江南美人》、《新入史官丘海昤》，嫁給南韓足球選手金英贊，因此在大婚之日有許多藝人、運動明星都參與，包括：姜鎬童、李昇基、柳演錫、池錫辰、李德華、李壽根、徐章焄等。

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另外，《Running Man》亦發聲明指，劉在錫確診當日即將開始拍攝，但他到場後覺得自己狀態不佳，因為即使到達現場亦沒有下車，切斷了與《Running Man》成員和工作人員的接觸，並接受第2次檢測，最終確診。

對於劉在錫超強的防疫意識，不少網民的大讚：「不愧是劉大神！」、「劉大神超自律！」、「事事都很謹慎的他，面對新冠時也沒有大意和放心。」、「劉在錫不管做什麼都是美談呢。」

責任編輯：羅嘉欣