【凍齡媽媽】童顏媽冒充22歲女兒讀大學　兩年內申請資助共騙20萬

▲ 美國一名擁有童顏的48歲媽媽，幾年前盜用身份假裝成其22歲女兒。

不少女士都希望擁有童顏，然而美國一位年過40的媽媽，卻利用自己年輕的外表騙取社會福利和他人的信任。她由2016年開始，冒充自己22歲的女兒申請大學助學金和其他資助，兩年間騙取一共2.5萬美元（約港幣20萬），最高可被判囚5年。

▲ 48歲Laura擁有童顏。（Facebook圖片）

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盜用女兒身份

據《每日郵報》報道，現年48歲的Laura Oglesby原本跟女兒Lauren Ashleigh Hays住在阿肯色州（Arkansas），其後與女兒關係疏遠，遂獨自搬到距離家中兩小時的密蘇里州（Missouri），兩人再沒有聯絡。

在2016年，Laura盜用了女兒的身份，冒充成22歲的青春少艾，利用虛假證件在當地申請了駕駛執照，以及申請入讀大學。據報，雖然無人能夠確認當時Laura有否上學，但她期間騙取多達17.5萬美金（約13.7萬港幣）的學生貸款、助學金和生活補貼等。

謊稱自己離家出走

同時，Laura初到小鎮時，謊稱自己遭受家庭暴力而離家出走，其後經轉介下獲當地一對善心夫婦收留，對方將她當成親生女兒般照顧。而有一年多的時間，Laura在當地的市立圖書館工作。

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由於Laura曾向夫婦報稱自己來自一個名為Oglesby的小鎮，之後夫婦嘗試向住在當地的朋友打聽有關Laura的事，遂揭發整個騙局。2018年，阿肯色州當局聯絡密蘇里州的警局，警察其後拘捕Laura並起訴她詐騙罪，最高面臨5年監禁。

所有人都相信她，她曾經在這裡結交男友，而他們都以為她只有22歲。

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責任編輯：王明芳