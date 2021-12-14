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【恐怖垃圾屋】20多歲女兒住髒亂「垃圾房」　媽媽崩潰︰罵了N年愈來愈誇張

育兒經 17:30 2021/12/14

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

有媽媽分享20多歲女兒的房間猶如垃圾房。

家居要不時清潔才能保持環境衛生，可是台灣一名媽媽日前在社交媒體，分享了20多歲女兒的房間，嚇壞了一眾網民。女兒的房間髒亂得不堪入目，垃圾與雜物堆積如山，房間變成垃圾房般，媽媽也拿女兒沒辦法。

該名媽媽昨日（13日）於facebook群組「爆怨公社」表示，20多歲的女兒有自己的房間，但她看得女兒房間的狀況「覺得快爆炸」，直言︰

罵了N年，結果愈來愈誇張，已經不知道該說甚麼了。

女兒的房間髒亂得恐怖，滿布垃圾。（「爆怨公社」fb圖片）

垃圾山有用過的衛生巾

媽媽附上了5張照片，可見女兒房間的情況實在太嚇人了。從照片可見整張床鋪及兩邊小櫃子都布滿雜物及垃圾，有紙袋、紙盒、化妝品、護膚品、捲髮器等，甚至有大量外賣食物及飲品垃圾，堆滿床頭位置。

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床側的空間亦堆滿雜物與垃圾，而床尾位置則是衣物山，夾雜無數垃圾在其中，還驚見用過的衛生巾、沒喝完的飲品，畫面相當噁心。外賣食物及飲品旁邊疑似有蛆蟲，衛生情況非常差。媽媽對女兒的垃圾房非常無奈︰

她不讓人家進房間，也不讓幫忙整理……

最新影片：

網民︰心理問題或囤積症

網民一面倒批評樓主女兒的房間太可怕，根本就是垃圾場，疑惑房間髒亂到這樣子，到底可以睡在哪裡。有網民留言，「好好的房子搞得像鬼屋」、「這是人住的嗎？會不會太誇張了」、「那一堆裝過食物殘渣空盒太噁心了」、「天啊！垃圾都不丟的嗎？」、「這飲料喝一口應該馬上掛急診」。此外，有人擔心樓主女兒是否有精神、心理問題或出現「囤積症」等。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯：王明芳

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