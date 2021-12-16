  • 24°C
香港時間 : 20211216日 (週四) 18:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【暖身湯水】冬天手腳冰冷腰膝痠軟　中醫推介暖身湯水健脾養血補腎【附做法】

保健美顏 16:52 2021/12/16

分享：

熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

中醫推介暖身湯水健脾養血補腎，適合冬天飲用。

冬天容易手腳冰冷，有甚麼方法暖身？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，腎陽虛的人士會出現畏寒肢冷、腰膝痠軟等症狀，宜於冬天養腎，因為養好腎，人體就有足夠能量禦寒。同時，抗寒還需要有足夠氣血。她推介一款健脾養血的湯水，適合在冬天飲用暖身。

【最新影片推介】

不少人喜歡在秋冬天吃栗子，栗子有助禦寒？梁醫師表示，以下食材均適合在冬天進食：

栗子

  • 功效：養脾健胃、活血、補腎、強筋骨；能紓緩因腎虛而引起的腰痠膝軟、夜尿頻多等症狀。
  • 注意：食用過量容易引起胃脹，故容易飽滯及胃氣多的人士不宜多吃。

黨參

  • 性質及功效：性平，具補中益氣、健脾益肺功效。
  • 適合對象：陽虛、氣虛、血虛體質人士。

【最新影片推介】

推介湯水

梁醫師指，除了人參雞湯和羊肉湯，只要選對食材，煲一鍋素湯，也有保暖強身的效果。她推介一款用栗子、杜仲等食材製作的素湯。

南瓜木瓜栗子湯

功效：健脾養血，有助冬季暖身、潤澤肌膚，紓緩睡眠不安寧，腰酸症狀。

材料：南瓜400克、木瓜1個、雪耳1塊、杜仲9克、栗子80克、紅腰豆40克、紅豆30克、米1/4杯 或 夕米水即沖米水粉1包

食材小貼士：杜仲性溫，有補肝腎、強筋骨，並有安胎作用。

做法：
1. 洗淨材料備用 。南瓜去皮去核切大塊備用，豬𦟌汆水備用。
2. 在鍋內加2500毫升水，放入所有材料，用武火煮至水滾，然後改用文火煮1.5小時， 最後加適量鹽調味即可。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

————————————

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：黃泳欣

相關文章

【冬天湯水】冬天打邊爐燒烤喉嚨又乾又痕　中醫推介湯水清熱滋陰潤肺【附做法】
16:01 2021/12/07
【冬天湯水】冬天打邊爐燒烤喉嚨又乾又痕　中醫推介湯水清熱滋陰潤肺【附做法】
【聖誕2021】節日派對後減肥去除贅肉　中醫推介活血消脂消滯湯水
13:25 2021/12/08
【聖誕2021】節日派對後減肥去除贅肉　中醫推介活血消脂消滯湯水
【超市大搜查】消委會實測15款愈洗愈暖保暖內衣　專家拆解保暖原理+3大錯誤穿法
17:42 2021/12/07
【超市大搜查】消委會實測15款愈洗愈暖保暖內衣　專家拆解保暖原理+3大錯誤穿法

你可能感興趣

【冬天湯水】冬天打邊爐燒烤喉嚨又乾又痕　中醫推介湯水清熱滋陰潤肺【附做法】
16:01 2021/12/07
【冬天湯水】冬天打邊爐燒烤喉嚨又乾又痕　中醫推介湯水清熱滋陰潤肺【附做法】
【聖誕2021】節日派對後減肥去除贅肉　中醫推介活血消脂消滯湯水
13:25 2021/12/08
【聖誕2021】節日派對後減肥去除贅肉　中醫推介活血消脂消滯湯水
【超市大搜查】消委會實測15款愈洗愈暖保暖內衣　專家拆解保暖原理+3大錯誤穿法
17:42 2021/12/07
【超市大搜查】消委會實測15款愈洗愈暖保暖內衣　專家拆解保暖原理+3大錯誤穿法
健康養生 養生 食療湯水 健康問題 中醫

最高瀏覽

【女拔媽媽】汪琳10歲女兒品學兼優英語強　考入女拔必備5大素質︰性格要主動　
18:42 2021/12/14
【女拔媽媽】汪琳10歲女兒品學兼優英語強　考入女拔必備5大素質︰性格要主動　
【三角關係】女護士戀上男醫生夫妻　同時擁有男女友3人甜蜜同居
18:04 2021/12/15
【三角關係】女護士戀上男醫生夫妻　同時擁有男女友3人甜蜜同居
【不倫關係】坐月驚悉老公與妹妹出軌　人妻崩潰考慮三人一起生活
11:59 2021/12/15
【不倫關係】坐月驚悉老公與妹妹出軌　人妻崩潰考慮三人一起生活