【立法會選舉】楊潤雄向全港學校發信　呼籲校長及教師踴躍投票

▲ 楊潤雄向校長及教師發信。（經濟日報資料圖片）

立法會換屆選舉將於周日（19日）舉行，教育局局長楊潤雄今日（14日）向全港學校發信，呼籲校長及老師於選舉中踴躍投票。

楊潤雄於社交平台發帖文指，今年教育界功能界別議席有5位候選人，是自1985年以來競爭最激烈的一次，指出候選人背景不同，在教育界的服務涉及幼稚園、小學、中學和特殊學校。楊潤雄又說，今次是中央政府頒布及實施《香港國安法》、完善特區選舉制度、落實「愛國者治港」原則後的第一場立法會選舉，意義重大，相信校長、教師身為教育界的一份子，必定會積極推動公民教育，並且以身作則，履行公民責任，為社會的未來發展投下重要一票。

楊潤雄又說，希望大家選出熱愛香港、有抱負、有能力的愛國者，推動香港社會向前發展。

▲ 楊潤雄向校長及教師發信。（楊潤雄Facebook圖片）

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責任編輯：黃悅晴