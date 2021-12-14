  • 23°C
香港時間 : 20211214日 (週二) 14:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【立法會選舉】楊潤雄向全港學校發信　呼籲校長及教師踴躍投票

社會 13:56 2021/12/14

分享：

熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

楊潤雄向校長及教師發信。（經濟日報資料圖片）

立法會換屆選舉將於周日（19日）舉行，教育局局長楊潤雄今日（14日）向全港學校發信，呼籲校長及老師於選舉中踴躍投票。

楊潤雄於社交平台發帖文指，今年教育界功能界別議席有5位候選人，是自1985年以來競爭最激烈的一次，指出候選人背景不同，在教育界的服務涉及幼稚園、小學、中學和特殊學校。楊潤雄又說，今次是中央政府頒布及實施《香港國安法》、完善特區選舉制度、落實「愛國者治港」原則後的第一場立法會選舉，意義重大，相信校長、教師身為教育界的一份子，必定會積極推動公民教育，並且以身作則，履行公民責任，為社會的未來發展投下重要一票。

楊潤雄又說，希望大家選出熱愛香港、有抱負、有能力的愛國者，推動香港社會向前發展。

楊潤雄向校長及教師發信。（楊潤雄Facebook圖片）

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【STEM教育】香港隊於國際大都會奧林匹克賽勇奪8獎　成績屬歷屆之冠
今日 12:30
【STEM教育】香港隊於國際大都會奧林匹克賽勇奪8獎　成績屬歷屆之冠
【立法會選舉】新一屆立法會任期明年1月開始　林鄭月娥將會親自監誓
今日 10:44
【立法會選舉】新一屆立法會任期明年1月開始　林鄭月娥將會親自監誓
【立法會選舉】馮驊：絕大部分選民只有地方選區一票　進入投票站毋須安心出行
今日 12:29
【立法會選舉】馮驊：絕大部分選民只有地方選區一票　進入投票站毋須安心出行

你可能感興趣

【STEM教育】香港隊於國際大都會奧林匹克賽勇奪8獎　成績屬歷屆之冠
今日 12:30
【STEM教育】香港隊於國際大都會奧林匹克賽勇奪8獎　成績屬歷屆之冠
【立法會選舉】新一屆立法會任期明年1月開始　林鄭月娥將會親自監誓
今日 10:44
【立法會選舉】新一屆立法會任期明年1月開始　林鄭月娥將會親自監誓
【立法會選舉】馮驊：絕大部分選民只有地方選區一票　進入投票站毋須安心出行
今日 12:29
【立法會選舉】馮驊：絕大部分選民只有地方選區一票　進入投票站毋須安心出行
老師 幼稚園 選舉 香港 中學 楊潤雄 立法會 立法會選舉 小學 教育局

最高瀏覽

【一家八口】生第6胎只胖4kg零妊娠紋　33歲靚媽從不避孕︰期待下一胎
18:49 2021/12/13
【一家八口】生第6胎只胖4kg零妊娠紋　33歲靚媽從不避孕︰期待下一胎
【CEO家教】甘比罕有偕13歲大女劉秀樺公開露面　讀最貴私校弘立書院每年逾20萬學費
18:15 2021/12/12
【CEO家教】甘比罕有偕13歲大女劉秀樺公開露面　讀最貴私校弘立書院每年逾20萬學費
【斷指意外】商場廁所乾手機安全隔板脫落　5歲女童伸手濺血慘遭絞斷食指
10:21 2021/12/13
【斷指意外】商場廁所乾手機安全隔板脫落　5歲女童伸手濺血慘遭絞斷食指