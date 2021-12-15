【聖誕2021】精選10大聖誕蛋糕　搞鬼扑扑聖誕樹＋酒店級聖誕老人

▲ 今年各大餅店推出的聖誕蛋糕，吸睛度都極高。

聖誕節是最受港人重視的節日之一，加上今年疫情緩和，令慶祝聖誕的氣氛高漲。在大夥兒吃過聖誕大餐後，當然少不了一個精緻可愛的聖誕蛋糕。

今年各大餅店推出的蛋糕吸睛度都極高，有大玩聖誕樹造型的，亦有走本土風格的，各有特色。趁聖誕將至，不妨揀一個心水款式，為2021年劃上甜蜜句號。

1. 扑扑朱古力聖誕樹（$688；Arte by Padaria）

Arte by Padaria 由網店進軍到實體店，也是主打別致造型的美味甜點。今年特地以 3D 扑扑朱古力聖誕樹做主題，外殼是58%比利時朱古力，內有 M&M 朱古力、熊仔橡皮糖及彩虹糖等多款零食，並附有聖誕朱古力裝飾，讓大家親手布置獨一無二的聖誕樹。

2. 聖誕樹蛋糕（$780/4 吋、$1,380/6 吋；The Cakery）

選用健康食材及以天然糖份代替精製糖製作蛋糕的 The Cakery，今年推出的聖誕樹蛋糕有焦糖脆餅及呍呢嗱兩款口味，並分為純素及有機版，非常健康。

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3. 聖誕之光茶香栗子蛋糕（$360；Tea WG）

茶葉品牌 Tea WG 今年推出的聖誕蛋糕，以法式杏仁海綿蛋糕及牛奶朱古力脆片餅底，配搭時令栗子慕絲餡及糖漬栗子，內裏更注入聖誕之光（Christmas Lights Tea）朱古力，再以雜莓及聖誕造型朱古力作裝飾，賣相高貴優雅。

4. 士多啤梨柑橘呍呢嗱慕絲蛋糕（$328 / 14cm、$648 / 18cm；Nina Patisserie）

如心酒店集團的甜點品牌 Nina Patisserie 最近進駐中環街市，聖誕節會推出 3 款賣相精緻的蛋糕，包括栗子呍呢嗱慕絲蛋糕、士多啤梨柑橘呍呢嗱慕絲蛋糕及雜莓朱古力慕絲蛋糕。這款以鬆脆的朱古力撻底襯托清新的柑橘果凍及士多啤梨慕絲蛋糕，絨紅色的鏡面造型更添聖誕韻味。（餅店提供）

5. Blushing Tree（$1,280 / 6-8 人用；Vive Cake Boutique）

人氣蛋糕精品店 Vive Cake Boutique 的 Merry VIVE-mas 系列蛋糕，會以夢幻粉色為設計概念。首推粉紅色聖誕樹造型蛋糕，將紅絲絨蛋糕配上忌廉芝士，外層是漸變粉紅色的忌廉，一改綠色聖誕樹的刻板印象，再綴以閃令令蛋糕裝飾，打卡一流。

6. 紅叮叮電車（$580）及聖誕星星小輪（$68；當文歷餅店 by Dominique Ansel）

店家主廚 Dominique Ansel 為聖誕系列注入港式元素，推出電車及渡輪造型的蛋糕。前者是有意大利榛子慕絲、海鹽焦糖朱古力忌廉，配以自家製紅桑子小紅莓果醬等的傳統法國聖誕樹幹蛋糕；後者則是在牛油曲奇脆撻「船身」上，盛滿加入香料煮成的蘋果栗子果醬及法國栗子慕絲等，充滿本土風味。

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7. 閃爍星夜焦糖黑朱古力慕絲蛋糕（$418；龍島）

龍島今年的聖誕蛋糕繼續以招牌朱古力作主題，蛋糕以比利時 72% 濃郁幼滑純黑朱古力慕絲、法國焦糖朱古力慕絲及法國忌廉製成，配搭朱古力海綿蛋糕及香脆的榛子朱古力脆脆，口感豐富。蛋糕面更有 3D 立體小鹿、雪花片、羽毛等裝飾，滿載歡欣的聖誕氣氛。

8. 聖誕雙色蛋糕（$310 / 15cm、$360 / 18cm；Chateraise）

餅店 Chateraise 今年推出的日本直送聖誕蛋糕系列，有多達17款原個蛋糕及10款件裝蛋糕，分量十足。這款雙色蛋糕就分別有半個鮮忌廉及朱古力鮮忌廉味，一次過滿足兩個願望。

9. 光芒聖誕頌（$258；A-1 Bakery）

A-1 Bakery這款聖誕蛋糕是以芒果做主題，頂層滿布香甜滋味的棉花糖，內層混合幼滑的法國忌廉、酸甜芒果醬及芒果粒，層次豐富，加上有可愛聖誕老人公仔，令人傾心。

10. 聖誕樹之約定（$799；Haagen-Dazs）

今個聖誕，Haagen-Dazs以聖誕樹為藍本，以預先分成18小件的雪糕蛋糕，堆砌出最繽紛的創意聖誕樹，加上馴鹿、薑餅人、聖誕帽、八角星星等裝飾點綴，打卡一流。雪糕有4款口味，包括兩款人氣的比利時朱古力雪糕、曲奇呍呢嗱雪糕，以及兩款最新Love The Twist扭紋脆脆系列雪糕口味︰朱古力X士多啤梨雪糕、朱古力X呍呢嗱雪糕。

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查詢：當文歷餅店by Dominique Ansel（3482 7735）、Vive Cake Boutique（9602 2869）、Arte by Padaria（2672 5115）、The Cakery（2816 1838）、Chateraise（2907 7928）、龍島（2319 2236）、Nina Patisserie（3553 2615）、Tea WG（2725 6930）、Haagen-Dazs（2629 6116）、A-1 Bakery（2634 1188）

記者︰黃依情