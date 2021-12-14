【麻雀鬥室三決一】吳若希剋死隊友成不受歡迎人物　「盲俠」吳業坤望演《踩過界III》

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由薛家燕擔任「話事人」的TVB綜藝遊戲節目《麻雀鬥室三決一》昨晚（13日）播出第六集，上星期播出的第五集，第三輪出戰的麻雀高手藝人有吳業坤、JW王灝兒、劉浩龍（師兄）及郭偉亮（Eric Kwok），四位嘉賓分別夥拍周奕瑋（Jarvis）、戴祖儀、鄭衍鋒及吳若希（Jinny）「四大護法」。

由於Eric在第五集包尾，故此昨晚播出一集一開始即獲重選「護法」特權，Eric亦揚言要遠離Jinny，師兄聞言搞笑回應謂：「我幫你頂咗佢！」

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自Eric「告別」Jinny後，連視線亦不願接觸女方，眾人更搞笑提議：「要搵一集請返晒所有俾吳若希剋死過嘅人嚟打麻雀」令Jinny啼笑皆非。

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獲Jinny「眷顧」的師兄，麻雀運果然大大不如上一集，就連坐在附近的坤哥及Jarvis，亦受到「若希黑氣」波及，慘中「盲打」咀咒，每次抽咭都幾乎抽中「打盲牌」，坤哥三度要戴上節目組特製的「黑超」，並遭連環寸爆謂：「話唔定可以做《踩過界III》呢？」

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中了「若希黑氣」的坤哥，在麻雀枱上連番出錯，不但打錯牌，更在重要關頭「走雞」。雖然坤哥遴遴迍迍，但仍能與JW及師兄進身最後環節，與有超過三十年牌齡的高手Byron打麻雀。本身是麻雀館話事人的Byron，除了大談「弱家有樣睇」，實力超凡的他，更令三位應戰藝人陷於苦戰，四人要打足四個回合才能分出勝負，最終贏家為JW。

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而今晚播出一集嘉賓則為伍詠薇、丁子朗、孔德賢及羅天宇，單看表面證供，伍詠薇戰意及戰鬥力均相當強勁，最弱的則為反應略遜一籌的羅天宇！出名玩得的伍姑娘，一開始即拉著同樣玩得的林盛斌當護法，又叫家燕姐表演「彈跳」，嚇得家燕姐花容失色，十分搞笑。

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雖然伍姑娘氣勢如虹，但由於製作組設計的麻雀遊戲相當Tricky，強如伍姑娘亦未能掌握箇中節奏；被遊戲規則搞到暈頭轉向的伍姑娘一度投降謂：「我要返老人院，我唔玩喇！」是集還加插了「麻雀小知識」，和觀眾大談「四人歸西」及「記得開燈」等恐怖傳說，以及1953年轟動全港的麻雀鬧鬼案，絕對不容錯過！

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