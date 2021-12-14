【誤殺院友】葵涌醫院男病人倒斃浴室　男院友否認誤殺承認曾溫和地推死者

▲ 被告張澤明（深色外衣）准保釋候審。（林育慧攝）

2018年葵涌醫院發生男病人倒斃浴室案，36歲男病人涉誤殺被捕，男病人今（14日）於高等法院否認控罪受審。控方於開案陳詞中指，被告聲稱自己僅溫和地推了死者一下，但卻有目擊證人指被告大力推死者2、3下，使死者倒地，而死者的死因是脊椎受傷，以致其控制呼吸的肌肉癱瘓而死亡。

涉案被告張澤明，報稱無業，他被控於2018年11月5日，在香港非法殺死鄭學云。

控方今於開案陳詞中指，案發的葵涌醫院是一間精神病醫院，於案發期間，被告與死者均為醫院的留院病人。2018年11月4日晚上，醫院職員獲告知有人在洗手間內跌倒，職員為死者作初步檢查時，發現死者左前額受傷，左眼眉位置及咀唇流血，於是將死者送院，惟死者於翌日早上不治。

控方指出雖然浴室內並沒有閉路電視，但從醫院公共空間的閉路電視片段可見，11月4日晩上約8時45分至9時，被告與死者發生爭執，期間被告曾推死者的肩膊，兩人互相怒目而視，被告又曾抓著死者的衣服，及後兩人一同進入洗手間。

控方指洗手間內亦有兩名目擊證人，兩人均為住院病人。其中1名證人指，當晚被告於洗手間外一直推死者，又以粗言辱罵死者，證人其後進入洗手間，約2、3分鐘後亦於洗手間內看見被告大力推死者的上半身2、3次，導致死者失去平衡，頭部撞向牆壁及倒地，被告曾嘗試扶起死者但不果，於是向護士求助。

被告其後被警方拘捕，被告於警誡下聲稱，他只是推了死者一下，死者便倒地，被告沒有理會死者，隨後就上廁所。被告其後於錄影會面中進一步供稱，他當晚服藥後，有感藥效開始發作，於是他到處走走，但仍然對周圍有知覺，亦知道自己在做什麼。

其間被告看到死者走近他，而且有口水從死者的咀巴流出，他感到很噁心，於是溫和地推開死者。被告強調他只是溫和地推了死者一下，隨後便上廁所。

控方並不接納被告上述說法，認為他只是在為自己開脫，因為有人目擊他曾大力推死者2、3下，使死者倒地。而且死者的驗屍報告反映其死因是頸部創傷，死者的脊椎有多處傷勢，以致其控制呼吸的肌肉癱瘓而死亡。案件下午續審。

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記者：楊詠渝