【死因研訊】8旬翁疑遭錯拔喉後亡　死因庭陪審團裁定死於不幸

▲ 陪審團經過約4小時商議後，一致裁定死者死於不幸。（資料圖片）

83歲老翁於2016年到瑪麗醫院接受電腦掃描後跌倒，及後因心肌梗塞被送至深切治療部，其間疑因有男護士拔喉失誤致死者出現空氣栓塞，最終不治。死因裁判庭就事件展開研訊，死因裁判官今早（14日）引導4男1女陪審團時指，陪審團可就死亡結論裁定死於自然、死於不幸或死因存疑。陪審團經過約4小時商議後，一致裁定死者死於不幸。

死者祁枝於2016年5月19日，到瑪麗醫院接受電腦掃描後於病房跌倒，被轉至骨科病房後心跳轉差，1周後因心肌梗塞被送至深切治療部。其間疑因有男護士疏忽，在死者坐着時拔去導管，以致死者出現空氣栓塞，最終於同月30日凌晨1時58分因急性心肌梗塞不治，終年83歲。

死因裁判官何俊堯引導陪審團時指，若陪審團同意法醫及醫生在的證供，死者死因為急性心肌梗塞，可裁決導致死亡的原因為疾病，而非由其他事件發生，如輸血及拔喉。若陪審團認為有其他事件引致急性心肌梗塞，應將受傷的時間、地點及情況紀錄。

死因裁判官續指，若一個人的介入治療不能防止死亡，即使隨後證實當時的醫治不正確，亦屬死於自然。若死者的病況不會危及生命，但接受治療後死亡，則屬死於不幸。裁判官指裁定死於不幸、死於自然的重點不在於治療是否恰當，而是死者當時病況是否危及生命。

死因裁判官續指，若急性心肌梗塞由拔喉引致，則要考慮拔喉時，死者的病況是否已經危及生命。若陪審團未能裁決為死於不幸及死於自然，則可裁決為死因存疑。

最新影片：【TOPick診症室】行山跑山可致髖關節受傷 骨科醫生指患者易忽視徵狀

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：梁錦麟