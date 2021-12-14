【移民潮】豪花6萬蚊為BB買英文教材 準港媽：將來移民唔識英文就頭痕

▲ 學習語言，「一人一語」最有效。

我嘅一位香港朋友準備做媽咪，上個月用六萬蚊買咗一套英文教材。我笑佢：「BB仲喺肚裏面喎！」點知朋友輕描淡寫道：「唔早㗎啦，好多人用埋嚟胎教，仲直接買多元智能套裝。可惜我唔夠budget，唯有買住基本版先。」

六萬蚊，絶對唔係一個小數目。喺父母眼中，呢種「非常」早已成為「正常」。借用朋友嘅話：「呢啲錢唔慳得，將來如果移民，唔識英文就頭痕。」根據中大香港亞太研究所最近發佈嘅資料，42%受訪港人打算移民。大勢所趨，我嘅朋友亦難抵洪流。

好多父母都想仔女英文嘞嘞聲，用咗好多時間、精力、當然仲有金錢，都成效甚微。到底點先可以事半功倍，將學英文變成一件自然好玩嘅事？

「一人一語」（one person, one language）最有效

我嘅美國朋友Giancarlo Di Mizio，佢嘅一對仔女精通三種語言：英文、意大利文、西班牙文。從事語言教育及研究十幾年，就職Indy Language Center教育總監，佢認為要培養多語言兒童，最有效嘅方法係「一人一語」（one person, one language），而昂貴教材只係其次。

「一人一語」係指，與小朋友日常接觸嘅人，只講各自擅長嘅一種語言。對Giancarlo嘅仔女而言，媽媽講英文、爸爸講意大利文、保姆講西班牙文。有啲父母擔心，呢個做法會造成語言混淆，最後搞到兩頭唔到岸。

Giancarlo認為，只要大人貫徹始終，堅持只講一種語言，小朋友會學識根據談話對象轉換語言。多語言環境中成長嘅小朋友，都可以「自動轉台」輕鬆無難度。

切忌唔鹹唔淡「中英夾雜」

「一人一語」係個好方法，不過並非所有父母都擅長英文。Giancarlo話，如果你英文半桶水，不妨搵他人代勞，千其唔好中英夾雜。例如「呢個apple好red」，喺同一句話裏面不斷「轉台」，只會搞到仔女頭都暈。打亂語言學習，阻礙佢對不同語言嘅判斷。

我有位香港朋友，佢嘅工人姐姐無論煮飯定做家務，都完全無天分。但係朋友好滿意，而且續約再續約。我不解，朋友一語道破：「呢個姐姐英文好得，阿女英文咁好全靠佢。」

語言源於生活，朋友明白呢個道理。自知英文麻麻嘅佢，選擇搵外援，將英文融入阿女嘅生活。呢位工人姐姐洗衫煮飯唔在行，佢嘅selling point係一口高水準嘅英文。朋友如獲至寶，各取所需。

如果你英文好好，家中又有菲傭，不妨沿用「一人一語」原則，俾仔女學埋菲律賓文。我嘅一位朋友，當年屋企菲傭識英文，但係父母要求菲傭只講菲律賓文（Tagalog）。久而久之，朋友對菲律賓文就駕輕就熟。佢話：「啲親戚仲笑我阿爸阿媽，唔明仲咩學啲偏門嘢。」

40年後嘅今日，朋友佩服佢父母嘅遠見。佢碩士畢業後，加入一間行內數一數二嘅VC創投公司。因為識菲律賓文，公司安排佢飛過去半年，實地考察並研究菲律賓農業投資市場。呢個經歷，成為佢喺創投界大掌拳腳嘅踏腳石，至今平步青雲。

善用「情感策略」同「感官刺激」開心學英文

Giancarlo 係YouTube「香港Vikey移民美國」一連4集講「學英文嘅各種竅門」，佢覺得語言學習講求方法：「與其用六萬蚊買教材，不如攞去同一班講英文嘅朋友吃喝玩樂！」佢好認真咁講：「社交實際上係運用情感策略，融合感官刺激。既輕鬆自然，又事半功倍。」

當你心情好，係咪一切都充滿希望，甚至覺得無所不能？Giancarlo話，積極嘅情緒會將你嘅學習潛能發揮到極致。而吃喝玩樂帶來嘅感官刺激，有助記憶新語言。佢仲話，腦神經嘅發展將持續一生，大腦充滿可塑性。新嘅生活體驗及人際交往，都會幫助腦神經形成新迴路。

所以，當你同講英文嘅朋友，一齊做有趣嘅事，進行大量有背景有意義嘅對話，大腦會將英文內化。加以時日，你自然可以直接用英文思考同表達。

我嘅一位朋友鍾情法國文化，因為喺大學工作，幾年來識到不少法國交流生。疫情前，佢一家人幾乎每個週末，都帶啲法國學生捐窿捐罅周遊香港。5歲嘅阿仔雖然無上過法文班，但已經可以同法國友人溝通無阻。朋友嘅無心插柳，正係「吃喝玩樂」情感學習法嘅完美詮釋。

掌握竅門，萬變不離其宗

不過，如果識唔到外國朋友，可以點幫仔女學英文？

Giancarlo話，如果父母已經買咗教材，其實都可以好好利用。例如，父母不妨引導仔女，將鐘意嘅英文故事改編。呢個再創作嘅過程，可以刺激好奇心同創意，比單純記憶故事內容更有效。或者，選取教材中好聽嘅英文歌，同仔女一齊加入舞蹈元素。邊唱邊跳，開心之餘又刺激感官。

你就算唔買教材，網絡都有好多免費資源。只要你明白「積極情緒」同「感官刺激」嘅重要，就可以自創適合仔女嘅方法。掌握竅門，萬變不離其宗。

如今「移民潮」持續，父母不惜揼本幫仔女學英文。如果唔想洗冤枉錢，就切勿心急亂投醫。無論你想仔女搵份好工，定係計劃移民，抑或想下一代睇得明「美國獨立宣言」嘅天賦人權同自由平等，學英文都要記得理性消費。

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文章獲「香港Vikey移民美國」授權轉載。