【愛護自然】「山‧灘拯救隊」11次清潔行動收集約900斤垃圾　增設獎勵計劃可獲天際100門票2張

▲ 「山．灘拯救隊」小心翼翼地清理纏繞在紅樹林的膠袋和繩索 ，避免瀕危的馬蹄蟹誤吞垃圾 。

新鴻基地產發展有限公司與綠色力量的「山．灘拯救隊」自今年10月起連續3個月的周末，舉行了11次海岸及郊野清潔行動，吸引了近450人次參與， 共收集約900公斤垃圾；另增設「山．灘拯救隊」獎勵計劃表揚熱心參與的人士，首50位晉升銅級星章的用戶，可獲得天際100門票2張，積分最高的20名用戶可免費參加綠色力量舉辦的生態導賞團。

▲ 「山．灘拯救隊」在大帽山的清理行動刷新歷年的「行山執垃圾行動」紀錄，清理逾90公斤垃圾。

新鴻基地產執行董事郭基泓表示，新地秉持「以心建家」精神，透過舉辦不同社會公益活動，致力建設更美好的香港，鼓勵健康及可持續生活，推動環境、社會和管治(ESG)在香港的發展，體現企業社會責任。「疫情稍緩 『山．灘拯救隊』隨即再次舉行一連串的清潔活動，並推出獎勵計劃，向各年齡層人士推廣綠色文化。」

「山‧灘拯救隊」流動應用程式提供豐富的社交平台功能，包括組織及參與山 灘清潔活動平台、舉報垃圾黑點功能，及提供「活動聊天室」、「清潔活動懶人包」和「生態學堂」資訊等，以方便及鼓勵公眾自發組織清潔活動，一起貢獻力量保護環境。最近「山‧灘拯救隊」更增設獎勵計劃，大眾透過流動應用程式報告垃圾黑點、參與或舉辦清潔行動，同時賺取積分換領金、銀、銅級星章，首50位晉升銅級星章的用戶，可獲得天際 100 門票兩張，積分最高的20名用戶，更可免費參加綠色力量舉辦的生態導賞團。

▲ 「山．灘拯救隊」小心翼翼地清理纏繞在紅樹林的膠袋和繩索 ，避免瀕危的馬蹄蟹誤吞垃圾 。

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責任編輯：蘇文軒