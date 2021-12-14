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【Omicron變種病毒】本港增一宗Omicron確診　50歲男南非抵港至今已8宗

社會 16:05 2021/12/14

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本港增一宗Omicron確診，50歲男南非等地抵港，至今已錄8宗個案。（經濟日報資料圖片）

本港再多一宗新冠變種病毒Omicron確診個案，涉及昨日公布的一宗輸入個案，屬一名50歲男病人。

他於12月10日從坦桑尼亞、南非及肯尼亞經卡塔爾乘搭航班QR818抵港，根據加強監測A組指明地區規定，在指定檢疫設施（竹篙灣檢疫中心）進行七天強制檢疫期間確診。

他於4月16日及5月7日在香港接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（復必泰）。他在12月12日出現病徵，入院後同日進行的檢測Ct值少於20，病毒量高，對抗體呈陽性反應。

根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認個案帶有需要關注的變異病毒株Omicron。

香港至今共錄得8宗涉及Omicron的個案，除上述個案外，兩宗與南非相關（個案12388和12404），兩宗與尼日利亞相關（個案12432和12433），兩宗與英國相關（個案12490和12491），另外一宗與美國相關（個案12478）。

衞生防護中心稱指出，8宗涉及Omicron的個案均於香港國際機場禁區、指定檢疫設施或指定檢疫酒店確診，因此沒有出現社區傳播。中心會採取最嚴格的防控措施，防止該變異病毒株流入本地社區。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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