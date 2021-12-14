【工時過長】教工會成立後首次與楊潤雄會面　要求關注教師工時過長等問題

▲ 教聯會及教工會代表今日與教育局會面。（教聯會提供）

教聯會及香港教育工作者工會代表今日（14日）與教育局局長楊潤雄會面，就教師身心健康、學生人口下跌、小學中層人手及薪酬架構等多項議題反映意見，當中促請局方關注教師工時過長問題，推出措施以減輕教師工作量。

教聯會及教工會形容會面氣氛良好，教育局亦就多項建議積極回應。兩會早前就教師工時進行調查，發現近7成半教師每周工作超過51小時或以上，8成半教師感到工作壓力大。（詳情即看：【下一頁】）教工會主席黃建豪認為情況令人憂慮，促請局方關注教師工時過長問題，推出措施以減輕教師工作量。黃建豪又促請，教育局提升開辦6至11班小學校長的職級至二級校長，讓其得到合理的認可。

另外，教聯會主席黃錦良指出，近年學生人口下跌，縮班殺校危機再現，令教育界人心惶惶。他促請，局方盡快與業界商討學生人口結構性下跌的問題，並建議凍結未來3年全港教師人數，又要求落實教師專業發展專責小組的建議措施，盡快與下屆立法會議員商討，優先處理「理順公營小學校長和副校長薪酬及改善公營小學中層管理人手」議案，讓小學能夠開設中層職位。教育局於會上回應指，將盡快與下屆立法會議員商討，爭取議員支持通過撥款。

▲ 教聯會及教工會形容會面氣氛良好，教育局方亦積極回應兩會的建議。（教聯會提供）

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴