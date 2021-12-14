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【Omicron變種病毒】廣州現首宗境外輸入Omicron確診病例　廣州市政府籲市民非必要不離廣州

社會 16:19 2021/12/14

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廣州現首宗境外輸入Omicron確診病例。（資料圖片）

Omicron變種病毒威脅全球多個地區，天津昨日出宗首宗由歐洲輸入的相關個案。據央視報道，廣州今日（14日）下午通報，指發現一宗境外輸入確診個案，並帶有Omicron變種病毒，涉及一名67歲男患者。

據報道指，今日廣州市疫情防控記者會上通報，指當地有一宗帶Omicron變種病毒的個案，涉及一名67歲男性，居於廣州市越秀區。男患者上月27日從加拿大入境上海，隔離期間多次核酸檢測均陰性；到12月11日，解除隔離後，從上海乘飛機飛往廣州作家隔離；本月12日進行例行檢測，昨日凌晨通報結果為陽性，基因排序確認為Omicron變種病毒。

根據澳門日報指，因應廣州發現Omicron個案，廣州市官員在新聞發布會中表示，廣州市內會劃定封控區、管控區及防範區，包括在男患者所居的天勝村65號實行區域封閉管理，全部居民轉運至集中隔離場所集中醫學觀察；天勝村56至64號及66號實行「人不出區、嚴禁聚集」，原則上居家，全部人員實施「三天兩檢」核酸採樣；東至淘金北路、南至環市東路、北至廣深鐵路線，西至麓湖路，實行「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集」，人員實行兩次核酸檢測，並進行健康監測。

相關部門提醒，上述管控區域和重點場所的人士如非必要不離廣州，並積極配合街道、社區採取的核酸檢測等疫情防控措施。

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記者：郭詩詩

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