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【聖誕2021】意大利百年品牌GIOVANNI PINA節慶蛋糕   手工精製聖誕限定蛋糕甜品

休閒消費 16:54 2021/12/14

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

意國之森蛋糕($230/14cm)：朱古力奶油鏡面、杏桃果醬、冧酒、朱古力海綿蛋糕，滿滿可可滋味。(品牌提供)

Giovanni Pina 乃意大利烘焙界殿堂級大師，其甜點糅合意大利風情與個人特色， 1994 年就獲得國際糕點獎的金牌和甜點大師榮譽稱號。今年聖誕，他特別以多款聖誕限定蛋糕及甜品和大家分享佳節喜悅。

隆重推出兩款造型別緻的蛋糕，包括白雪戀人蛋糕($230/14cm)及意國之森蛋糕($230/14cm)，前者主要成分有士多啤梨蜜餞、Mascarpone 奶油、意式蛋白酥、橙酒、秘製海綿蛋糕在 Mascarpone 奶油夾層中，有酸甜的士多啤梨蜜餞，加上意式蛋白酥，入口香甜綿密，帶有微脆口感。

後者朱古力奶油鏡面、杏桃果醬、冧酒、朱古力海綿蛋糕、朱古力奶油塗滿蛋糕面層，畫上年輪樹紋，內裏加上杏桃果醬及冧酒，口感柔和、兼具奶香，濃濃的可可香，令人著迷。另外，還有精心設計的4款聖誕限定件裝蛋糕($52件)及聖誕迷你撻($128/12件)，甜點均換上雪人、麋鹿、聖誕樹及紅莓等別緻造型，呈現味覺或視覺雙重享受。

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而源於米蘭的 Panettone($280/500g)，為意大利的經典聖誕節慶甜點之一。佳節期間，意大利家家戶戶都會吃大麵包應節——其外表猶如蘑菇般飽滿圓潤，口感蓬鬆輕盈，加上果乾、蜜餞橙皮、牛油蜂蜜等食材，每一口都擄獲人心。主廚 Giovanni Pina 堅持使用天然酵母，講究從發酵、鬆弛至醒發的工序，令人身在香港也可嘗到正宗的意式聖誕麵包滋味。

如想以禮籃禮物，這個聖誕瑰寶限定禮盒($1,088)是不錯選擇，內有意大利傳統聖誕包 Panettone(500g)、純手工精品朱古力 Praline 禮盒 (9pcs)、四式蝴蝶酥禮盒(20pcs)、手工薑餅人曲奇(180g)、三色蛋白脆餅(65g)、白色聖誕朱古力餅(120g、意大利氣泡葡萄酒及意大利 Cuoril 低因咖啡粉。

電話：2755 1088 (中環店)

記者：郭秀芳

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