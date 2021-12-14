【聖誕2021】Pirata Group聖誕新年限定菜式　日式餐廳主打日式秘魯菜每位498元起

▲ Pirata，在聖誕節和新年期間將主打意大利大餐搭配美酒。

聖誕新年將至，餐飲集團Pirata Group旗下餐廳提供節日限定嚐味餐單，無論意大利菜或日本菜，總有一間適合你的口味。

Category X 餐廳節日限定餐單

坐落在灣仔的旗艦店 Pirata，在聖誕節和新年期間將主打意大利大餐搭配美酒，烤小牛肉佐吞拿魚醬 Vitello Tonato 和水牛芝士 Burrata,還有經典的意大利麵，如慢煮和牛面頰手切寬條麵 Grand Wagyu Beef Cheek Pappardelle 和豐盛的季節性主菜，包括 Terra-Marre

(Butcher’s Cut 伴整隻龍蝦)和聖誕羊腿 X-mas Lamb Shank 以及其他美味佳餚，傳統的意式甜品則包括 Grand Tiramisu 和義大利聖誕麵包 Panettone 。

節日3道菜 Brunch由每位428元起，晚餐則每位590元起，並配搭各種意大利葡萄酒。

Tokyolima節日餐單498元起

Tokyolima最近入選為全球50家Best Discovery餐廳，節日期間主打獨特的日式秘魯菜，由秘魯廚藝總監Arturo Melendez設計，每份節日餐單都包括多款豐盛的異國特色菜餚，從美味經典的小碟如La Causa、T-3沙律及檸汁醃生魚片Just "Ceviche"，到刺激味蕾的菜餚如以吞拿魚、蟹籽和牛油果卷成再配上紅菜頭蛋黃醬的Maguro Nuevo。

▲ Tokyolima節日期間主打獨特的日式秘魯菜。

主菜則包括餐廳的秘密料理，以甜豉油和香蒜慢煮的伊比利亞豬Serecto of TokyoLima、淋上秘魯特色anticuchera醬汁的烤牛臀排Picanha；而甜品則以餐廳招牌亮相，包括朱古力慕斯Oye Papi和Free 4 You—無麩質橙香杏仁蛋糕。

節日Brunch為每位498元，聖誕嚐味晚餐則為每人580元。

Chaiwala主打南亞料理

位於雲咸街的印度餐廳Chaiwala，以南亞料理和特色為聖誕節和新年獻禮。節日Brunch每位398元起，聖誕嚐味晚餐則為每位498元起。

▲ 印度餐廳Chaiwala以南亞料理和特色為聖誕節和新年獻禮。

節日菜式以招牌印度小食，如Pani Puri伴清涼Jal-jeera醬、印度版本的粟米片Aloo Tikki Chaat和喀拉拉邦風格煮北海道扇貝 Malabar Scallop；然後再品嚐各種精選的煙燻、炭烤料理和蔬菜，這些都是從印度傳統泥窟爐炭烤，非常惹味。

接下來是令人垂涎欲滴的印度咖哩，包括喀拉拉魚咖哩 Kerala Fish Curry、廣受歡迎的舊德里牛油雞Old Delhi Butter Chicken和素食之選印度菠菜奶酪Saag Paneer，最後以寶萊塢甜點作結。

日式餐廳Honjo

Honjo特別設計的節日Brunch和晚餐餐單搭配美酒，每位680元起。餐單亮點將包括日本和牛 Wagyu Striploin 配柚子蘸醬，從日本新鮮運到的油甘魚配上三文魚子和西瓜蘿蔔薄片Hamachi，日式生和牛配肉腸香油和脆藜麥 Wagyu Tataki 、鱸魚，以及慢煮牛肋骨配紅酒味噌漬物Short Rib with red wine-miso daikon pickle。

▲ Honjo特別設計的節日Brunch和晚餐餐單搭配美酒，每位680元起。

與之奉上的還有以時令海鮮打造的極上魚生拼盤Sashimi Selection和即開蘇格蘭生蠔，甜品則有巧克力松露甜點Warm Chocolate Truffles和多種來自餐廳酒窖的200種美酒。



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責任編輯：王明芳