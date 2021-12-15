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【減肥大作戰】消化餅非消滯健康減肥食物　100克消化餅卡路里多於兩碗白飯

保健美顏 11:27 2021/12/15

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

消化餅非消滯健康減肥食物

市面有很多商品的名字，是帶有誤導性的，例如：消化餅。女友人想減肥，以為中午戒飯只吃消化餅，就能圓其減肥美夢，結果食餅食到腳軟，但磅數依舊。她百思不解地向我申訴：明明餐餐只食消化餅充飢，為何仍然肉地高企呢？她誤以為消化餅真的是有強化消化功能、清腸胃、消滯的健康減肥食物。

其實，那是一個非常誤導的名字。雖然有些消化餅的膳食纖維成分高，容易產生飽腹感，但其卡路里和脂肪含量，是高到不能相信的。就以超市經常見到的品牌為例，每100克消化餅（大約7塊），就含有近500卡路里、21克脂肪，以及16.5克糖份。換句話說，吃7塊消化餅所攝取的卡路里，已高過兩碗白飯。

最新影片推介：

讓她再看看我以前最喜歡吃的英國品牌牛奶朱古力消化餅，7塊含近500卡路里、近24克脂肪、32克糖份。以往在開夜車的日子，我可以一口氣吃半筒，即十幾塊，真係弊過吃兩碗飯做宵夜。當我發現這款消化餅如此高卡、高脂、高糖後，二話不說馬上斬纜。

女友人得悉消化餅致肥陷阱後，大聲呻笨，因為吃三塊半就等如吃一碗飯，那倒不如乾脆正正經經地吃飯，起碼令自己肚皮踏實、有氣有力。她誤以為消化餅乃減磅良伴，故中午靠食幾塊果腹，但其實過一陣飢餓感好快重現。她現在才恍然大悟，靠消化餅充飢減肥的日子是白捱了，因為那段日子所攝取的卡路里、脂肪和糖份，比起她以前正常三餐還要高，怪不得餓到腳軟也減不到肥。我嘲笑她癡心錯付給消化餅了，她則辯說：「哪裏知道消化餅原來對消化毫無幫助不特止，仲可以肥死人於無形呢！」

消費者身處古惑的商業世界，要多加留意那些層出不窮的花臣名字和玩意，有些可能帶有誤導性的，例如，消化餅不一定促進人體消化功能，而無糖汽水當然也並非像聽落那樣健康。

原文刊於《經濟日報》，原題為〈古惑陷阱〉

撰文 : 利嘉敏

健康問題 減肥 膳食纖維 消滯 脂肪

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