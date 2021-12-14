《十月初五的月光》大結局《異搜店》接棒　樊亦敏+陳自瑤+楊玉梅熟女騷演技

▲ 《異搜店》

由梁耀堅監製，陳曉華、何廣沛、吳業坤三位年青演員主演的新劇《異搜店》，將接棒《十月初五的月光》於12月20日首播。

《異搜店》以一間專賣舊物的二手店為故事背景，並由單元故事組成，以靈異奇幻風格包裝一個個感人故事。

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該劇除起用三位年青演員擔任主角外，劇中各單元的主角亦相當吸睛，其中在《愛‧回家之開心速遞》飾演「三太」樊亦敏，在《異搜店》會有令人耳目一新演出。

她飾演一名打扮師奶兼烏搲的雞檔老闆娘，由於患病、老公有外遇兼且女兒唔生性，樊亦敏角色經常會經歷歇斯底里狀態，除了頭髮凌亂兼喊破喉嚨，更要應付大量喊戲。

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▲ 陳自瑤與陳曉華有不少對手戲。

陳自瑤演肝病病人

另一焦點為近年在劇集及綜藝都表現亮眼的陳自瑤（YoYo），在《異搜店》飾演長年患有肝病的女仔，自小與對其照顧有加的姐姐相依為命，生活雖然因健康問題遇到不少困難，但仍算過得愜意。

可惜最愛的姐姐卻因一次意外離她而去，YoYo自始變得消沉又柔弱，而她和姐姐埋藏多年的秘密，更因遇上陳曉華及何廣沛等而逐步浮面。

▲ 楊玉梅與坤哥合演母子。

楊玉梅再爆演技

至於在新版《十月初五的月光》演自私母親文貴芳的楊玉梅，是次再度飾演狠母，不過「此狠」卻不同「彼狠」，楊玉梅這次將如何再度演技大爆發，而飾演其兒子的坤哥，觀乎官方發布的預告片及劇照，其是次演出相當內斂，經常心事重重，不知坤哥是次演出能否有所突破。