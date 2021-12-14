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【立法會選舉】共出席70場交流會拉票　民建聯選委界候選人作四大承諾

政治 16:45 2021/12/14

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民建聯6位選委界候選人今見記者。（林曉君攝）

立法會選舉周日舉行，派出6人參選選委會界別的民建聯，今進行選情小結，立法會議員張國鈞表示，由報名至今，共出席約70場交流會，發現選委認同民建聯跨階層定位，6人今作出四大承諾，包括設立五大界別溝通平台。

代表民建聯參選選委界的張國鈞、葛珮帆、陳仲尼、林琳、陳凱榮、郭玲麗今見記者匯報選舉工程，張國鈞稱，多次聽到有選委表示，不希望選完就見不到議員，6人今日作出四大承諾：1、設立五大界別溝通平台，包括和各界別成立不同的工作小組，就特定議題舉行圓桌會議，約見官員；2、善用議會平台反映各界聲音；3、夥同界別推動政府回應訴求；4、定期匯報議會工作。立法會議員葛珮帆承認，過去與選委的交流不足夠，應有更深入交流，強調不會「選咗唔見人」。

事實上，民建聯在10月中已宣布成立一個聯絡委員會，用作聯絡各界選委，被問到設立新的五大界別溝通平台，與聯絡委員會工作會否有重疊時。葛珮帆解釋稱，兩個平台是相輔相成，並無重疊，指早前成立的聯絡委員會是做聯絡工作，但近月拜會選委後，明白不應只是聯絡那麼簡單，需要合作推展政策和深化，「這也是選委對我們的期望。」

至於選委界投票率，葛珮帆相信，各選委當選當日，已知道投票是他們必然的責任，所以估計該界別的投票率會好高，但他形容，選委界是新鮮事物，不能和地區直選和功能組別的投票率作比較。

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記者：林曉君

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