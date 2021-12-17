【關注SEN】自閉兒遭同學家長歧視拒出席生日派對　媽媽召集善心人為11歲兒慶生

▲ 英國有媽媽在網上召集善心人，為11歲自閉兒慶祝生日。

近年開始愈來愈多人認識自閉症，可是歧視依然存在。英國一名11歲自閉男孩一直都希望可以舉行生日派對，可是同學都不來，原來是同學的家長叫仔女不要跟他玩。本月7日是男孩11歲生日，當天媽媽實現了兒子的願望，召集網民為兒子送上生日卡及參與生日派對，過了一個超暖心感動的生日派對。

自閉兒願望舉行生日派對

綜合英媒報道，英國有名11歲自閉症男童Harry，今年過了一個「有史以來最好的生日」，當天約30人參與了保齡球派對，當中有同學及不認識的人，Harry更收到約400張來自世界各地的生日卡，令他非常感動。

Harry這場11歲生日派對的策劃人是媽媽Hannah Brinkworth，Hannah表示兒子Harry有自閉症，有人會害怕與他說話，感到他人害怕提起自閉症，但她認為不應該如此，不論怎樣都要慶祝孩子生日，即使是自閉兒。每年生日，媽媽都嘗試為Harry舉行生日派對，可是過往都不成功。

Harry總是想要生日派對，一直以來我們每年都嘗試舉辦生日派對，但都沒有人來。

▲ 自閉兒Harry舉行了一場保齡球生日派對。當天約30人出席。（facebook圖片）

慘被朋友的家長歧視

臨近兒子11歲生日，媽媽沒有放棄，問Harry想邀請哪人出席生日派對，以便發出邀請卡，兒子說了兩個朋友的名字，之後媽媽再次問起此事，Harry抽泣說朋友的父母不喜歡他，不允許朋友出席他的生日聚會。

媽媽心痛SEN兒子被歧視，為了鼓勵他，在社交網發文，徵集網民送生日卡，目的是希望讓兒子不再感到孤單。媽媽預料不到反應熱烈，獲善心人送贈約400張生日卡。

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網民送生日卡及出席派對

同時，媽媽在網上召募參加者，為兒子籌辦一場保齡球生日派對。當天約30人出席，部分是來自兒子的學校，超過一半是素未謀面的善心人。有自閉症的Harry初時有點害怕及緊張，但之後很享受生日派對，非常興奮。

是次難忘的生日派對，令Harry很開心，媽媽則很感動。生日卡來自世界各地，除了英國之外，更有加拿大、新西蘭等，Harry珍而重之，一直細閱每張生日卡。媽媽希望藉兒子的生日經歷，提高大眾對自閉症的認識。自閉症患者大抵在語言溝通，社交發展，以及刻板的興趣和行為有障礙，屬於特殊教育需要（Special Educational Needs, SEN）。

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責任編輯：王明芳