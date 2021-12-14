【資優兒童】兒子被同學嘲笑會發脾氣打人 　求診證實高功能自閉媽媽毅然辭職

▲ 資優兒童的父母必須花更多時閒協助克服社交障礙。

特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）在客串主持某個電視節目時，自爆患有亞氏保加症。

「我重新發明了電動車，還要用火箭把人類送上火星，你們認為我是一個普通的正常人嗎？」亞氏保加症屬於自閉症譜系的其中一種，患者在社交方面的能力較弱，行為被指比較自我，興趣可以專注而且冷門，想法較另類，難以與他人特別是同齡的正常溝通與交往。無論是稱為「亞氏保加症」還是甚麼名堂，任何父母聽到醫生判斷自己的孩子有自閉症，一定心如刀割，心碎欲裂。

空姐M的孩子被老師批評他上堂常常發白日夢，被同學取笑的時候，他會氣得當眾咆哮，甚至動手打人；心急的時候，例如在課堂上不夠時間完成功課，他會尿褲子，嚎啕大哭。於是，老師要求空姐M帶同兒子向專科醫生求助。

「X醫生，你認為我的孩子是否有自閉症？」空姐M向兒子的兒科醫生詢問。「有。」他直言。這一個單字把她打進十八層地獄。「你是我兒子的家庭醫生，他的身體和智力狀況你都非常了解，為何你知道他有自閉症，這六年來一直默不作聲？」空姐M的眼淚充滿憤怒與無助。

「你先冷靜，自閉症不是死症，有得醫，而且自閉症分低功能和高功能，你的兒子屬於後者，亦即是資優。資優的自閉症兒童在學習和成長路上，一般都較同齡孩子困難和辛苦，父母必須花更多的時間，協助他們克服社交障礙，發展資優天賦。有些家長甚至辭職，全時間幫助孩子，務求令他們變成『正常人』。」

求診後，空姐M毅然辭職。世上只有媽媽好！

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全文刊於《經濟日報》，原題為「她的付出．他的幸福」