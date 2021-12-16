【校長訪問】曾任外展社工到波樓機舖「執仔」　李建文校長：不放棄任何一個學生

▲ 李校長深信，學校氣氛和場景能豐富學生的體驗，從而刺激他們發展自己的興趣、潛能。

成績好的乖學生得到老師喜愛，但成績差的頑皮學生是否就只能捱罵受罰？曾為外展社工的天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文，明顯是個例外。他曾在球場「執仔」，關心一般人避之則吉的頑劣學生，給予他們更多的關愛和照顧。今天的他已為校長，對學生的關顧不變，直言：「我相信每一個生命都是獨特的，他們都充滿潛能，值得栽培。」

大學時修讀社工系，李校長在做老師之前，曾做過4年外展社工。外展社工與一般駐校社工最大分別是，前者主要在學校以外的地方幫助年輕人。

我當年在外「執仔」，主要去波樓、機舖、球場等地方，那時未有那麼多網吧！

▲ 伍少梅中學的李建文校長希望以不同的場景豐富學生的體驗，從而刺激他們發展個人興趣。（湯致遠攝）

那些年的經驗讓他明白，年輕人不愛上學並非討厭學習，很多時是「人」的問題。「如不喜歡某個老師，繼而不喜歡學校。」

這個「原因」一直被他放在心上，以至3年前成為校長至今，經常掛在口邊的一句話就是：「一間學校最重要的是學生，不是高高在上的校長。」

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堅持為學生製造機會

李校長對幫助年輕人的工作充滿熱誠，2018接棒成為校長後，即在學校進行一連串的改動革新，如增設咖啡室、健身室、生態貨櫃等教學、趣味兼而有之的設備；更在每個樓層營造學習場景，其中由樓梯延伸至地面的藝術迴廊，聚光燈下放滿一幅幅出自學生的創作，令人印象深刻。

▲ 李校長沒有嚴肅的校長形象，和學生打成一片。（受訪者提供）

以場景豐富學生體驗

因為深信學校氣氛和場景能豐富學生的體驗，從而刺激他們發展自己的興趣、潛能，李校長堅持不斷推陳出新。

沒有一個年輕人不喜歡學習，但是不是每一個都喜歡用傳統的方法去讀書呢？

正因如此，學校有各種計劃、活動，藉以發掘學生不同的才能。

畢業舊生難忘師長引領

早在中學時已對天文台的工作、氣象等相關知識感到興趣的舊生李浩宏，在選科之前便已做好資料搜集，知道中文大學有一門「地球系統科」，正好與之相關。「我發現該系的必修科目是地理和物理，所以也選修這兩科。」

今年剛畢業的李同學直言，地球系統科是一門關於科學研究的學科，要研究、分析氣象，自然要進行大量的資料搜集，繼而分析，最後得到結論。如此的學習方式，和一般文史科或理工科大有不同。

▲ 舊生李浩宏（左二）感謝母校栽培，中二級的周嘉銘同學（右二）開心得到老師發掘其STEM才能。（湯致遠攝）

在伍少梅中學任教多年的譚老師，原來早已覺察李浩宏的研究能力。「我教過他中史、通識，很清楚他的能力，尤其他在通識科答題時的表現，例如對於數據的掌握、分析資料的能力都很強。」

學生在校6年，畢業離開，師生情誼卻未有因此而中斷。當時正在中大的李同學，對其中一門必修的微積分感到困難，剛好遇上正在中大兼讀碩士課程的母校老師。

老師那天花了幾個小時在辦公室耐心教我，真的很感謝他。

即使畢業後考慮升學深造，老師同樣不吝分享自己的經驗和意見。曾在大學時期赴日交流的李同學，對那一年的經歷印象難忘，也被日本大學中嚴謹又富創見的學術氛圍吸引。「京都大學的氣候研究很出名，自己便很想到那裏學習。」

譚老師對於日本的大學制度和學術研究深有體會，給予了不少意見。「我是台大畢業，正是由日本人創立，所以和日本的大學非常相似。」

古語謂：「一日為師，終生為父。」不少老師，即使學生畢業長大成人，亦不會放下支持、鼓勵的角色。

初中生從STEM領會助人之樂

去年才升讀中一的周嘉銘同學，已經在校外STEM比賽中獲獎。看來靦腆的周同學，一說起STEM馬上展露自信一面。「一開始是老師看見我的天份，問我有沒有興趣加入STEM隊參加比賽。因為在堂上接觸到編程，自己也有興趣，便決定加入。」

初生之犢坦率直接，指自己初時只為好玩而參與，但漸漸在過程中領會，能和同學一起努力，以自己的力量幫助別人，非常高興。

獲獎的是名為「智能分藥器」的一部儀器，專門為有服藥需要的長者而設。好奇年紀小小的學生如何能洞察老人家的需要，原來源自一次探訪經歷。「有一次學校活動去探訪老人院，我們問他們平日生活上有甚麼困難，便知道原來不少老人家都覺得吃藥很麻煩，因為種類多，有時會忘記，有時又會怕吃錯。」

▲ 周嘉銘同學（左三），在校外STEM比賽中獲獎。（受訪者提供）

STEM是關於工程的綜合能力，技能背後的目的始終以人為本。同學們發現問題，便開始研究如何以STEM解決問題。

過程中也有遇到困難，甚至會想放棄。但當我想到放棄的話，老人家就沒有人幫，可能會吃錯藥或忘了吃，便堅持下來。

周同學稚嫩的聲音平靜地訴說着當中的波折，語氣卻相當堅定，令人欣賞。

縱然在學校來說，中二的他算不上一個大哥哥，但在STEM隊中，周嘉銘已經是個有出賽並獲獎經驗的師兄。不只在課餘時會主動在網上學習新的STEM知識，他對於教導較低年級的同學，也有着一份信念。「我會耐心去教他們，因為需要不斷有新的人加入，才能令STEM隊一直發展下去。」

記者：王嵐