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【黑人牙膏】好來集團換走「黑人牙膏」近百年舊名　新名字曝光

社會 17:13 2021/12/14

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好來集團旗下黑人牙膏今日（14日）正式宣布，將以其集團中文名字「好來」取代「黑人」，此外在港澳市場，品牌在宣傳及通訊方面將主要以「DARLIE 好來」方式出現。而產品包裝上的DARLIE英文名字、紳士頭像以及色調則維持不變。

好來集團表示，為更好地詮釋品牌理念，品牌將啟用公司創始的中文名字 ──「好來」，代替「黑人」名稱，字型採用擬人化設計，更具親和力。

發言人解釋，公司名字「好來」象徵「美好因笑容而來」。該名字將更好地詮釋品牌理念，致力讓全球更多人綻放笑容。發言人表示，隨着好來集團積極擴展亞洲以及其他市場，全新的中文名字將進一步提升品牌吸引力，更緊密地配合公司的業務發展方針。

至於產品包裝，發言人指，產品包裝上的DARLIE英文名字、紳士頭像以及色調將維持不變。標誌上的字型採用擬人化設計，更具親和力。

「黑人牙膏」最早由好來化工於1933年推出，當時品牌英文名字為「Darkie」，其後再改為「DARLIE」。在2020年，美國黑人佛洛伊德死於警察之手激起全球黑人維權及反歧視運動，「黑人牙膏」名字從而惹起爭議。

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記者：黃穎津

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