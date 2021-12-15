【聖誕2021】聖誕搽眼霜保濕減淡乾紋 日雜推薦高保濕+抗皺A級專櫃品牌眼霜【附完整11款排名】

▲ 日雜推薦高保濕+抗皺A級專櫃品牌眼霜。

聖誕佳節，不少女士會扮靚靚出街，眼睛是靈魂之窗，搽保濕眼霜減淡乾紋不可偷懶。日本雜誌《LDK》近期比較11款專櫃品牌、貴價的眼霜，透過實測，按產品保濕力、成分、使用感等3方面的表現，整理出2021年專櫃品牌抗皺眼霜排行榜，並推薦多款高保濕+抗皺A級眼霜。

《LDK》準備11款、超過5000日元的專櫃品牌眼霜，當中不乏熱門眼霜及著名品牌，本港亦有售，如SK-II、KIEHL’s、IPSA、Clarins、Dior、Melvita、Lancome等。

評分標準分別為保濕力、成分及使用感。檢測將比較使用前及使用後3小時的保濕力；檢查保濕、美白、緊緻、皺紋改善成分；檢測產品是否方便使用。並以保濕力為首要指標。

結果發現，11款貴價眼霜整體上可分為A、B、C三個等級，當中A級表現最佳。

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B級及C級眼霜

在B和C級中，C級的Lancome ADVANCED GENIFIQUE EYE CREAM，以5分為滿分，保濕力和成分均為3分，使用感僅2.5分；B級的IPSA SERUM 0 EYE 以5分為滿分計算，保濕力為滿分排第一，成分則為兩分；使用感為3分。

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A級眼霜

榮獲A級的眼霜有4款，其中包括SK-II及KIEHL’s。A級的眼霜，不論是保濕力、成分及使用感都有較高評分。而LDK在這11款眼霜中，最推薦的是「Obagi Derma Power X stem sharp eye」及「KIEHL’s醫學維他命C淡紋亮眼精華霜」。前者從內到外深度護理皺紋，有自然光澤。後者可減輕眼睛疲勞感，甚至在測試中皺紋可立即減淡。

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責任編輯：楊宛茜