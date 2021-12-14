【女拔媽媽】汪琳10歲女兒品學兼優英語強　考入女拔必備5大素質︰性格要主動　

▲ 汪琳多年來用心栽培子女，10歲女兒Kesha更成功考入名女校拔萃女小學。

TVB台慶劇《十月初五的月光》正熱播當中，令2000年原版的一眾演員也再受關注，其中飾演祝君好閨密汪海琳的汪琳，於2011年誕下女兒張梓彤（Kesha）後息影，7年後再誕一子Lewie。汪琳多年來用心栽培子女，女兒更成功入讀神級女校拔萃女小學，可見她教導有方。

44歲汪琳於2008年與圈外商人張忠弦結婚，3年後誕女Kesha，自此淡出娛樂圈，專心相夫教女。可是於2014年，汪琳經歷了小產之痛，當時她懷孕第二胎6至7周，由於經常抱著女兒，加上未有好好休息而導致小產，她曾一度自責。

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走出小產陰霾 年過40再誕子

汪琳慢慢走出小產陰霾，之後一直努力「追多個」，至2018年，當時已年過40的汪琳終喜迎兒子，7月剖腹誕下Lewie，湊成一個「好」字。她感謝上天安排，因當時她跟老公已抱半放棄態度，更打算半年後進行人工受孕，想不到最後成功追仔。

▲ 汪琳的大女Kesha已經10歲大。（汪琳facebook圖片）

現時細仔Lewie已經3歲，大女Kesha則10歲大，品學兼優，更成功考入神校拔萃女小學。汪琳曾接受TOPick訪問時談及教養心得，她謙稱只是盡本分教導子女，自己絕不是虎媽催谷。她多年來最著重與女兒溝通，著重培養開朗、有禮的性格，「孩子的修養比成績更重要。」

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從小講故事發掘英語天分

汪琳笑言自己和丈夫也非愛閱讀之人，但Kesha卻愛上看英文書，或許是從小開始，汪琳會每晚陪女兒睡前講故事，到女兒逐漸長大，就變成兩母女Girls’ talk，以傾心事為主，女兒會分享在學校發生的趣事及學習點滴，當女兒有問題，汪琳亦會在此時輔導她。

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當汪琳發現Kesha具英語天分後，她隨即為她報讀一間英語教學中心，令女兒在英語聽說讀寫上都有一定能力，樂於以英語表達自己。女兒又喜歡唱英文歌，去主題公園時，她特別喜歡與外國人扮演的公主傾偈。

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女拔重學生合群及主動性

汪琳報考女小拔時抱著一試的心態，想不到最後成功錄取，現時讀小四。汪琳相信考入該校與女兒的英語能力和主動性格有關，最重要是讓學校覺得孩子合群、有自理能力，能與同學互相幫忙。

她透露過校內的讀書氣氛濃厚，Kesha與同學亦相處融洽，小息會一起溫習，茶餘飯後的話題均是分享每日閱讀的英文書，令汪琳對英文書也增加了不少知識。

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責任編輯︰林綺玲