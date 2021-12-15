【天灸治療】醫管局中醫診所冬至起提供天灸治療　逾10年鼻敏感患者接受治療後「斷尾」

▲ 醫管局18區中醫診所暨教研中心在冬至提供天炙療法服務，不但能預防各種疾病，更對治療過敏性鼻炎有顯著成效。（陳永康攝）

鼻敏感是香港人常見疾病，病情於秋冬往往更為嚴重。醫管局18區中醫診所暨教研中心公布在冬至起提供天灸療法服務，中醫指出可提升免疫力，更對治療過敏性鼻炎有顯著成效，有24歲鼻敏感男患者稱自己接受2年天灸後，鼻敏感「斷尾」。

仁濟醫院─香港浸會大學中醫診所暨教研中心（葵青區）中醫服務主任陳啓賢稱，天灸即「非火熱灸法」，是於冬夏兩季採用對皮膚有較強刺激作用的中藥敷貼於穴位，可預防或治療呼吸道、消化系統、痛經、脊椎關節等相關疾病。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

今年31歲的林先生在接受天灸治療前受鼻敏感困擾10餘年，每逢秋冬都噴嚏不斷，噴鼻劑絕不能離身。林先生多年來亦積極求醫，惟成效不彰，噴鼻劑「愈噴愈無效」，當中所含的類固醇更令林先生出現鼻膜變薄、流鼻血等副作用。

林先生21歲時在父親介紹下嘗試天灸，他笑稱：「當時想法是再差亦差不過現在，不妨嘗試一下新療法。」未料天灸療效卻大大出乎他的意料，在2年內前後共進行4個療程共12次治療後，林先生鼻敏感便已完全斷尾，而花費僅僅是他以前2至3個月的醫療費用。林先生感嘆：「生活有好大轉變，以前睡覺時噴劑亦不能離身，現在連噴嚏的感覺都不會出現。」

醫管局總行政經理（中醫）黃巧雲表示，醫管局將於本月21日、30日，及明年1月8日在18區中醫診所暨教研中心提供冬季「三九天灸」服務，醫師會在現場評估求診者是否適合天灸，並按他們身體狀況進行治療。陳啓賢提醒，天灸貼藥後或會出現小水泡，強調屬正常現象。他又表示天灸能提升體質，加強免疫功能，預防特定疾病如新冠肺炎，需要中西醫配合，兩方面治療防疫工作同樣重要。

點擊即看提供服務診所：醫院管理局中醫診所暨教研中心

最新熱門影片：【TOPick診症室】行山跑山可致髖關節受傷 骨科醫生指患者易忽視徵狀

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津