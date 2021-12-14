【新冠肺炎】國泰航空11月載客量按年增85%　料12月全面營運所有貨機

▲ 國泰航空今天公布11 月份客貨運量數據。（資料圖片）

國泰航空今日（14日）公布11月份客貨運數據，指載客量7萬人次，按年增85%，但只及2019年同期的2.7%。當中美國及澳洲重開邊境，客運運力較10月份微增，相當於2019年11月疫情前客運運力的12%，惟未似10月受惠留學生需求，日均載客量按月少5%。

國泰指，11月為貨運高峰期，運載135350公噸貨物，按年增15.8%，整體航空貨運需求依然非常強勁，反映零售商需要補充庫存以滿足消費者需求，運作了相當於2019年11月疫情前的71%貨運運力。

整體而言，今年首11個月，載貨量較去年同期下跌1.1%，運力下跌12.5%，而貨物收入噸千米數則下跌2.3%。

客運顧客及商務總裁林紹波稱，Omicron變種病毒的出現進一步影響顧客於節慶假期外遊的意欲，預計12月營運不多於疫情前12%的客運運力，希望貨運高峰期將持續至整個12月份，計劃於月內全面運作所有貨機航班，以應對持續的營運挑戰。

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責任編輯：余思嵐