【兒童情緒】靜觀導師：Alpha世代普遍乏耐性　冥想練習助兒童學懂表達減焦慮

▲ 兒童靜觀導師侯易廷認為，小朋友會發脾氣，是未懂得清晰表達之故。

靜觀有助改善情緒，利用練習把習以為常的連鎖反應改變︰如焦慮時以吃糖減壓，慢慢把動作改成其他行為。然而讓小朋友學習靜觀，效用可以有多大？兒童靜觀導師侯易廷認為，小朋友會發脾氣，是未懂得清晰表達之故。靜觀能幫他們有條理地分析自己問題，有助溝通。

我常發現，家長因孩子某些問題帶他們來，但其實並非真正問題……

侯易廷（Grace）指出，靜觀是一種培養真正快樂的課程，減少焦慮密度，增加快樂質量，令自身清晰理解個人情緒，並能與外界呼應。靜觀源於一行禪師教導正念呼吸和正念行走之道的方法，套用現代科技術語，是把腦部神經元（Neurons）不斷訓練，將「不快」與「習慣的反應」慢慢修正，令情緒連接到新「反應」。

▲ 都市人對靜觀的需求愈來愈大，侯易廷也把自家學校重組成傳播公司，積極聯繫相關靜觀導師，除了親子，也提供相關課程給學生和出來工作的朋友們。（攝：湯致遠）

舉個例，有些人感到不開心會不自覺地找零食吃，只因這「兩組」行為在大腦區域有着緊密聯繫，源於兩個部位的大腦細胞——神經元上有很多的突觸（Synapse）連結，連結愈緊密，慢慢累積成「習慣」。「靜觀」則是透過不斷反覆動作將「連結」反應改變。即是把「找零食吃」連綫減少，將「連結」重新分配到「新的反應」上。

Deshmukh, V.D. 的《Neuroscience of Meditation》一書中指出，當進入靜觀冥想時，腦神經的活動增加。前扣帶皮層（Anterior Cingulate Cortex）及前腦島（Anterior Insula）的腦神經活動的增加，會影響着我們的專注力及感受痛楚的反應。持續靜觀練習，對腦部的結構及腦神經活動有實在的影響。大概這種「觀自在」對成年人仍然需時的修練，推廣到兒童反而有助他們管理情緒。

審視自身家庭

0歲至6歲是黃金時間，因性格會隨著長大慢慢定下來，9歲後更加難於訓練。

她創辦的庭美教育主力以靜觀教導孩童品格、素養和世界公民等心態，一步一步修心齊家與世界接軌，除了香港的學童，也在大灣區東莞開設分校，見證不少Alpha世代孩童的變化。

▲ 由英國牛津靜觀中心創辦，將不同靜觀練習與「認知治療」結合。可單對單或小組運作的課程，重點是會懂得「當下」的靜觀導師。（攝：湯致遠）

「兩年前，有一對姊妹來我處上堂，家長帶她們來是希望她們乖一點，7歲的家姐思想較激進，表面乖巧內心常想戲弄細她一年的妹妹。她們經常吵架，關係並不和諧，家姐曾透露︰『為甚麼不可一個人生活？』慢慢發現她們的父母很忙，家中只靠家傭照顧，有時因一句︰『你是家姐不可怎樣怎樣』令家姐有種無形的壓力，而她們又不懂表達自己的情緒……」侯易廷以靜觀畫畫方法引導她們，起初家姐畫的都深沉黑色，有時甚至怪物模樣。

她指出，家姐思考邏輯很強，只是情感表達不強；妹妹則很有創意，懂得用色彩表達的小孩。作為導師是教她們善用方法，不應只聚焦眼前某些事情，快樂有很多可能性，但要慢慢發掘出來。另外，她說靜觀不是非黑即白，很多事情可以並行的。「像家姐這案例，她是會埋首喜歡的事情，不理會身邊發生的事，不欲社交。靜觀可把她帶回到中心點，看清快樂的本義，正如家姐其實是享受和妹妹玩的時光，只是不懂表達和釋放那無形壓力！」

▲ 疫情期間，她與學生仍然「緊密連繫」，利用Zoom跟學生上堂。作畫是她的靜觀課程中最重要的一環，要得知對方的思維和耐性加以引導。（圖：受訪者提供）

她指出Alpha世代的孩子比較沒有耐性，因太多東西都可信手拈來。她笑言：

某天吃飯時，隔鄰飯桌的小孩看見侍應為別桌弄片皮鴨，他大嚷要吃，不消幾秒便問家人為何仍未有？

導師原是過來人

只因她認定小孩還未意識到自己行為和動作，而靜觀好比播種，好讓他們自細開始理解和調整自己心情，不會因一時暴躁滾成將來治癒不到的心理病。誠然，她曾是「不快樂」的過來人。

90後的她自小熱愛藝術，到英國畢業後當形象顧問，漸漸發現即使物質生活多富裕，卻迷失於身外物所得的快樂，於是想尋回真正需要，跟教會到菲律賓當義工，某天教小孩們畫畫，天突然下起雨，小孩反跟雨水跳起舞來，她從他們的臉上看到久違的真誠笑容。

很多時，人是不想面對自己，只顧著不斷做其他事去分散注意力，因為停下來就得面對自己情緒……

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侯易廷回港後加入菁英會，並到英國再進修禮儀課程，因隔鄰舉辦靜觀論壇，好奇心驅使下進場，突然靈光一閃同步進修。然而，香港生活脈搏急速，生活節奏快到不行，她坦誠另一需要關注的群組是金融界。

他們步伐很急，好像完全停不下來，那麼大壓力，難怪連入睡都是件困難事情。有人跟我說學習靜觀的人眼睛好像比較澄明，我會這樣表達，是思緒較清晰，而懂得減壓的話，跟群體關係自然好。

成人，很多時不過是長大了一點的「小孩」，小孩子的心，最需要小心輕放，也要好好引導。

記者：黃鑑江