【學校動態】海外交流活動因疫情受阻 明道小學透過視像與台灣小學交流

▲ 明道小學透過視像與台灣小學交流。

因疫情緣故，本地學校較難舉辦海外交流活動，然而，體驗外地文化與生活能豐富同學的學習經歷，擴闊視野，對同學來說也是很寶貴的。港澳信義會明道小學參加了由台灣觀光局及緻優悠合辦的「雲遊台灣環保考察」，與當地學生及農場負責人進行交流，讓同學以另類形式「走出香港．放眼世界」。

活動主要包括兩部分，透過視像形式與台灣一所小學的同學進行交流，以及透過虛擬參觀考察當地的生態農場。首先，明道小學在台灣觀光局的安排下，與深坑國小以視像形式進行關於環境教育的學術交流。

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深坑國小的學生分享廚餘堆肥、低碳生活等課題，介紹他們學校所舉辦的活動，包括：《枝葉分離》、《落葉廚餘堆肥》、《垃圾分類》，見證如何在日常生活中實踐環保概念。明道小學的同學則分享如何締造綠色校園，例如：參加智能慳電計劃、在天台安裝太陽能發電系統、製作蔬果廚餘清潔劑、舊校服回收等。

主辦單位亦安排了虛擬參觀考察（virtual field trip），現場直播台灣著名景點：三富休閒農場。在鏡頭下，同學看到三富休閒農場如何在常年不使用農藥及化學肥料的情況下，讓園內作物自然生長，為週邊的動物、昆蟲提供天然的食物能源。此外，透過專人的導賞及講解，同學認識了台灣大琉璃紋鳳蝶、人面蜘蛛、黃嘴角鴞及台灣獼猴等野生動物，學習與自然共存的文化教育，讓同學大開眼界。

活動期間，學校更安排了現場及網上互動有奬問答遊戲，奬品豐富，吸引全校學生熱烈地參與。

「雲遊台灣環保考察」能突破地域和交通界限，帶領同學認識世界，探索世界的大不同。視像活動不受時間限制，讓學生體驗不同的學習經歷，開拓更擴闊的視野。在疫情下，為同學提供安心與外地交流的機會，讓他們有一個不一樣的「遊學體驗交流」活動。

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