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【升中派位】2022/23學年中一自行派位　九龍區12間熱門英中收生準則一覽

中小學 19:18 2021/12/14

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

TOPick整理了九龍區12間熱門英中的收生準則。

升中自行分配學位階段已經展開，家長可不受地區限制為子女報讀兩所心儀中學，2022年1月17日截止交表申請，其後學校有機會安排面試，家長們都希望子女能入讀心儀學校。

大部分學校都在3月進行面試，而收生準則中，面試的比重一般佔30%至50%，因此在面試中有優秀表現，考入心儀中學的機會就大增。自行分配學位結果會於2022年3月31日公布，校方會通知獲取錄學生的家長。

TOPick整理了九龍區12間熱門英中的收生準則，助家長了解各所中學的自行收生學額、各項收生要求所佔百分比等︰

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*一切資料以學校公布為準。

最新影片：殮葬流產胎兒撫慰父母喪子之痛 殯儀社企創辦人︰別讓BB成醫療廢物

教育局在今年12月上旬向每名小六生派發兩份《中一自行分配學位申請表》，並向小學分發《申請中一自行分配學位手冊》，供家長查閱參加派位及接受申請的中學名單，家長亦可在教育局網站或透過電話查詢取得相關學校名單。

申請表會印上「選校次序1」和「選校次序2」，代表首選及次選的學校，學生就此根據手冊中的學校名單填選2間自行分配學位學校，申請日期為2022年1月3日至17日。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：駱秀玲

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