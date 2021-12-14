【ERROR成員】193追求異性最喜歡約露營　靠分享熱朱古力增進感情

▲ 《晚吹 - 有酒今晚吹》

由ERROR成員193郭嘉駿、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）及郭奕芯（Ashina）主持《晚吹 - 有酒今晚吹》，以聽取不同女士的情愛問題，並以4位年輕主持的角度，討論各位對愛情的見解。



在今晚（12月14日）播出的第17集內，邀請到20歲學生Carina分享她如何在錯的時間遇上對的人。

▲ 3位女主持譚凱倫、郭奕芯及鄭伊琪。

193追女仔約露營

Carina在交友app意外結識A0男A君，二人見面一次後即約行山。途中A君更借機拖手拉近距離，但Carina沒有拒絕對方，讓女主持好奇女嘉賓為何容許男方第二次見面便有身體接觸。

其中，193透過自己追求異性時最喜歡露營，因為可以共處兩日一夜增進感情。浩南及Helen更爆料193喜歡在露營時與異性用同一個杯飲熱朱古力。

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因移民拒愛

後來，Carina分享與A君的第二次行山經驗，她更提及與A君共用汗巾擦汗，即場引起3位女主持的反感。當被問到是否有被男方的體味吸引，Carina大方承認自己被男方的男人味吸引到，不過193表示：「有少少嘔心。」

行山後，A君更建議Carina回他的家休息，暗示想有下文，可惜女方拒赴A君家。Carina更向對方坦白自己將移民外國，隨後即刻被斷絕聯絡。

4位主持批評女嘉賓為何沒有提早告知男方自己會移民，Ashina更建議Carina當初不應約A君見面，明知無結果就不應給對方希望。