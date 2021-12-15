【夾腿綜合症】5歲女常趴床開合雙腿惹媽媽憂心　拆解「小兒夾腿綜合症」症狀

▲ 有港媽指5歲的女兒經常趴在床上開合雙腿，擔心她是患上「小兒夾腿綜合症」。

有時小朋友部分小舉動，會引起家長額外留意。有港媽日前在網上發文，指5歲的女兒最近經常趴在床上，不停開合雙腿摩擦敏感部位，港媽認為女兒是出現「小兒夾腿綜合症」，憂心她會沉迷，於是上網向網民求助，結果有部分家長卻指自己的孩子也有同類情況出現。

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該名港媽日前在「親子王國」討論區以《女兒最近經常趴在床上,雙腿不停開合開合》發文，認為女兒是出現「小兒夾腿綜合症」，又指她「每次都弄得成頭大汗」，故請教網友是否有辦法阻止她的行為：

她才5歲，覺得這樣很有趣，怕她沉迷。

發帖港媽回應網民提問時，表示自己曾出言勸阻女兒，稱會對敏感部位造成損害，但女兒卻未有理會：「佢都照樣繼續，話咁樣做好舒服」，而她更透露，女兒越來越沉溺其中：「我開頭都由得佢，但佢越來越頻繁，基本上每天都會咁樣做，一有時間就趴上床整，都係怕佢會沉迷」，而她又表示：

作為媽咪經常見到佢咁樣怕佢沉迷，所以我有啲擔心會否對佢有影響。

事件引起網民議論紛紛，有網友表示從未聽過「小兒夾腿綜合症」這個病。

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內地過往也曾有類似案例，一名3歲女童睡覺時會有雙腿夾緊、臉頰發紅出汗、呼吸急促等症狀，經醫生診斷其為「會陰摩擦綜合症」（masturbation syndrome），會有慣性擦腿的動作，屬小兒較常見的一種不良習慣。

常見病發誘因是會陰部炎症、濕疹、蟯蟲病、尿布潮濕或褲子太緊，而過於頻繁清洗外陰等局部刺激也會誘發此症。發作時症狀包括兩腿交叉摩擦會陰部、臉紅出汗、雙拳緊握或使勁抓東西等。

有關此症家長毋須過份擔心，也不宜打罵、懲罰或嘲笑孩子，而是應注意孩子外陰的清潔衛生情形，避免過度清洗。當孩子擦腿時，應透過轉移注意力或誘導淡化其行為。日常生活上，不要給孩子穿太多太緊的衣物，應在孩子想睡覺時再上床睡覺，不宜太早上床睡覺。

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責任編輯：羅嘉欣