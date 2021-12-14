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【非禮風化】屯門30歲漢涉帶8歲男童往男廁猥褻侵犯　明日提堂

社會 18:02 2021/12/14

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一名30男子涉嫌非禮8歲男童被捕，案件將於明日（15日）於屯門裁判法院提堂。（資料圖片）

一名30歲男子涉嫌非禮8歲男童被捕，案件將於明日（15日）於屯門裁判法院提堂。

警方指，本月12日晚上接獲一名8歲男童的家人報案，稱該名男童於同日下午在屯門一個公共屋邨的遊樂場玩耍期間，被一名男子誘騙到附近商場餐廳用膳，及後帶往一商場男廁內作出猥褻侵犯行為。經深入調查後，其後迅速鎖定一名疑犯，並於昨日凌晨在屯門區内拘捕一名30歲姓鄭本地男子，並檢獲懷疑犯案時身穿的衣物。

警方重申，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第122條，猥褻侵犯屬於刑事罪行。一經定罪，最高監禁10年。市民切勿以身試法。而家長們應採取適當安排照顧兒童，確保兒童自身安全。若不幸遇到同類事件，務必盡快報警求助。

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責任編輯：余思嵐

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