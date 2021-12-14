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【Disney+劇集】BLACKPINK成員Jisoo首度擔正韓劇　《雪降花》動盪時局禁忌之戀

娛樂 18:17 2021/12/14

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《雪降花》

由BLACKPINK成員Jisoo智秀首度擔正的韓劇《雪降花》將於本月18日晚上11時10分起，於Disney+上線（共有16集，新集數逢星期六、日晚上線）。

《雪降花》男主角為曾演《當你沉睡時》等戲劇的丁海寅，劇集背景設定在1987年，時值政治動盪期的朝鮮半島，故事講某一天殷英路（智秀飾）於首爾女子大學，遇見一名渾身浴血的男人（丁海寅 飾）闖進宿舍。

動盪時局相守相依

殷英路放棄了平常優秀的判斷力，冒著被學校開除的風險，藏匿這位不速之客，幫助他躲避追擊並進行治療。

英路不知情的是，這個男人背後所隱藏的秘密將使她身邊的朋友及家人陷入險境，想要相守的兩人必須傾力克服眼前的各種難關。

首度擔正劇集

首次擔正劇集的智秀，在劇中角色為幫助所愛的男人，不惜與自己的家庭甚至國家為敵，而這名浴血的男人則願意付出所有代價，來拯救在他心中重要度更甚祖國的唯一珍愛。

該劇導演趙賢卓稱：「《雪降花》講述一對情侶墜入愛河的溫馨故事，一切源於兩顆互相吸引的心，但隨著劇情發展兩人卻逐漸陷入難以承受的痛苦之中。我希望觀眾與我們一起，看看這段浪漫經歷到底是充滿愛意的祝福，還是個可怕的詛咒。」

最新影片推介：林希靈專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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