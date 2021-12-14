  • 21°C
香港時間 : 20211214日 (週二) 19:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

加入民政局一周即亮相　黃穎君延續《東張西望》風格？

政治 18:20 2021/12/14

分享：

熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

徐英偉（左）和黃穎君（右）。（民政局短片截圖）

由《東張西望》跳槽到民政事務局，出任媒體主任的黃穎君有新作品，民政局今發布的選舉宣傳片段，除了有民政事務局局長徐英偉，入職一周的黃穎君亦首次亮相。

作為首秀，黃穎君繼續發揮所長，持咪在街上訪問市民知不知道何時投票，以及地區直選分區情況。徐英偉隨後登場，二人以答問形式，配合航拍圖，解構地區直選十個選區如何分區，譬如新界東南和新界東北，以插桅杆街為界，愉翠苑屬新界東南，愉田苑則屬新界東北。

民政局在社交平台上發貼文時，不忘補上一句：「#唔好東張西望記得星期日去投票」。政界中人笑言，《東張西望》味甚濃。

據了解，民政局聘請黃穎君，是希望能用破格思維去處理社交媒體，認為該局的宣傳工作，會有突破同新鮮感，拍攝工作會陸續展開，至於民政局宣傳手法會否走《東張西望》風格，大家拭目以待。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

撰文 : 傅流螢

相關文章

民建聯新星爭取西灣河建鐵路？　梁熙︰大頭蝦說錯
19:57 2021/12/10
民建聯新星爭取西灣河建鐵路？　梁熙︰大頭蝦說錯
梁熙7歲開始服務港島東？　民建聯斥有人斷章取義
16:38 2021/12/13
梁熙7歲開始服務港島東？　民建聯斥有人斷章取義
功能組別候選人也落區　龍漢標中環街市派政綱
17:53 2021/12/13
功能組別候選人也落區　龍漢標中環街市派政綱
徐英偉化身候選人為選舉宣傳　獲李家超站台打氣
19:02 2021/12/13
徐英偉化身候選人為選舉宣傳　獲李家超站台打氣

你可能感興趣

民建聯新星爭取西灣河建鐵路？　梁熙︰大頭蝦說錯
19:57 2021/12/10
民建聯新星爭取西灣河建鐵路？　梁熙︰大頭蝦說錯
梁熙7歲開始服務港島東？　民建聯斥有人斷章取義
16:38 2021/12/13
梁熙7歲開始服務港島東？　民建聯斥有人斷章取義
功能組別候選人也落區　龍漢標中環街市派政綱
17:53 2021/12/13
功能組別候選人也落區　龍漢標中環街市派政綱
徐英偉 民政事務局 政治

最高瀏覽

【一家八口】生第6胎只胖4kg零妊娠紋　33歲靚媽從不避孕︰期待下一胎
18:49 2021/12/13
【一家八口】生第6胎只胖4kg零妊娠紋　33歲靚媽從不避孕︰期待下一胎
【袁詠儀道歉】15歲魔童一句話惹怒網民被圍攻　靚靚火速發文認錯：父母之過
今日 11:30
【袁詠儀道歉】15歲魔童一句話惹怒網民被圍攻　靚靚火速發文認錯：父母之過
【CEO家教】甘比罕有偕13歲大女劉秀樺公開露面　讀最貴私校弘立書院每年逾20萬學費
18:15 2021/12/12
【CEO家教】甘比罕有偕13歲大女劉秀樺公開露面　讀最貴私校弘立書院每年逾20萬學費