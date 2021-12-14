加入民政局一周即亮相　黃穎君延續《東張西望》風格？

▲ 徐英偉（左）和黃穎君（右）。（民政局短片截圖）

由《東張西望》跳槽到民政事務局，出任媒體主任的黃穎君有新作品，民政局今發布的選舉宣傳片段，除了有民政事務局局長徐英偉，入職一周的黃穎君亦首次亮相。

作為首秀，黃穎君繼續發揮所長，持咪在街上訪問市民知不知道何時投票，以及地區直選分區情況。徐英偉隨後登場，二人以答問形式，配合航拍圖，解構地區直選十個選區如何分區，譬如新界東南和新界東北，以插桅杆街為界，愉翠苑屬新界東南，愉田苑則屬新界東北。

民政局在社交平台上發貼文時，不忘補上一句：「#唔好東張西望記得星期日去投票」。政界中人笑言，《東張西望》味甚濃。

據了解，民政局聘請黃穎君，是希望能用破格思維去處理社交媒體，認為該局的宣傳工作，會有突破同新鮮感，拍攝工作會陸續展開，至於民政局宣傳手法會否走《東張西望》風格，大家拭目以待。

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