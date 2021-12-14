【記憶棉】MC張天賦開騷見粉絲　惺惺相惜翻唱Edan《一表人才》

▲ MC跟歌迷大合照。

今年樂壇新人王MC張天賦自推出首支個人單曲《Good Time》後人氣火速飆升，連接推出多首人氣作品《反對無效》、與Jay Fung合唱的《How Many Times》、《Loser》到近期的單曲《記憶棉》都大受歡迎。

唱片公司不斷收到樂迷要求推出專輯及再次舉辦演唱會，為滿足樂迷，在密麻麻的工作表中抽空籌備首張個人實體EP《Have A Good Time》在12月28日正式推出，成為今年首個「衝閘」推出唱片的新人歌手 而為報答樂迷熱烈支持，亦決定舉行發佈音樂會《Have A Good Time - Meet & Greet》。

▲ 自彈自唱。

一連兩場的音樂會昨晚由MC拿著結他自彈自唱李榮浩的《喜劇之王》作開場。MC其後一口氣唱出出道以來所有作品包括《Good Time》、《反對無效》、《Loser》及近來人氣作品《記憶棉》，惹來全場觀眾尖叫。

MC亦有為帶來一些其他歌手的作品，如張敬軒的《俏郎君》、呂爵安的《一表人才》、自己近期熱愛來自Gareth 湯令山的《勁浪漫超溫馨》，以及busking時期常唱的《擱淺》。

▲ 今年成績不錯。

最後帶來最近一首跟藍仔頭合唱，由好兄弟洪嘉豪包辦作曲、編曲、監製的《聖誕很忙》，他跟進現場觀眾透露將會推出洪嘉豪合唱的版本。音樂會最後一首歌， MC再次戴上結他，為觀眾帶來自己首次有份作曲的全新作品《時候不早》，歌迷聽到當晚該歌曲會上架更加興奮不已。

音樂會後跟MC會面簽名拍照。雖然人數眾多，不過疼愛歌迷的MC無論多累也堅持逐位簽名拍照，首場音樂見面會最後長達四小時後圓滿結束。

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