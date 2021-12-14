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【放工注意】大老山隧道內有車輛著火　警方：起火無可疑正解封

社會 18:29 2021/12/14

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【19:10】運輸署指，大老山隧道（往沙田方向）的快線現已解封；大老山隧道（往九龍方向）的全線仍然封閉。現時大老山隧道交通繁忙。

【19:05】警方回覆查詢指，起火原因無可疑，暫未有人傷亡，大老山隧道正解封。

【18:40】據運輸署公布，因車輛着火，大老山隧道（來回方向）全線現已封閉。 駕駛人士請考慮改用其他道路。

【18:30】運輸署指，因車輛着火，大老山隧道（往沙田方向）全線封閉。 駕駛人士請考慮改用其他道路。

警方在傍晚6時14分接報，指管道內有私家車的車頭起火；管道有車輛內的乘客自行落車疏散。

九巴則指，受大老山隧道往沙田方向管道內發生事故影響，九巴途經該處的巴士路線班次或會有所延誤。 

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記者：陳梓蔚

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