【校長專欄】將STEM連繫生活拯救土沉香 陳南昌校長：提高學生創意及解難能力

▲ 學校將stem與生活相結合，提高學生創意及解難能力。

「校長，我已經知道你唔係兇手！」從活動室走出來的同學，滿有自信的說。甫進入活動室，看見壁報上大字標題寫着：「陳南昌紀念中學昨日發生一宗駭人謀殺案。警方在G04單位內發現一具中年女性屍體。警區重案組正積極跟進調查案件，並呼籲大家幫忙拆解線索…」



一群學生圍著像真度極高的「死者」指指點點，再藉着在科學、數學、科技及工程上的學科知識，找出真兇。STEM教育是要我們為下一代作好準備，從容迎接未來以科技主導的世界。學校剛舉辦的STEM Week，除了緝兇活動外，更包括各種動手動腦小實驗、VR眼鏡製作、無人機及編程工作坊。老師帶領學生準備的各種有趣跨學科活動，既能引發學生的學習興趣，也大大提高學生的創意及解難等共通能力。

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優秀的STEM教育，除了有趣，也要連繫生活，讓學生懂得通過創新方法，去解決日常生活上的問題。「土沉香」是香港原生植物、屬易危品種，有說香港的「香」字，便跟土沉香有關。為了保育這個珍貴物種，同學們採訪了學校園丁，希望從傳統種植經驗中找尋並歸納出一些科學原理，再研究出創新培植方法，希望讓未來的種植變得更容易，以解決此珍貴物種瀕危的問題。

在一班熱心老師的帶領下，同學也能運用STEM學科所學習的知識和技能，在學校園圃設置不同的物聯網監察器，運用收集所得的環境數據分析其對土沉香生長的影響。直到今天，師生已經成功在校園培植了十多盆土沉香，更打算在未來一年，與香港中文大學胡英秀植物標本館合作，把其種子及幼苗分發給其他學校及社區，作進一步科學研究之用。



「除銜接現在小學的STEM課程，更希望此學科能大大激發學生的創意及解難能力！」任教初中「校本創意科技科」的馬基鏗老師說。在千變萬化的新世代中，學校也不斷就科技的變革、學生的興趣去更新課程，以切合他們的需要。

新課程中，也包括在下學期開展的STEM專題研習，範疇涵蓋智能家居、物聯網智能城市及人工智能應用等，透過專題研習培養學生的解難、運算思維、設計創意及團隊協作等共通能力。學生都要自組隊伍，按照自己的興趣及能力，或是負責設計、或是組裝、或是撰寫報告等。學校認為，

即使學生今天在課堂學習內的科技有多高端，學生在多年後畢業，這些昔日的科技也許會走進歷史，唯有今天於STEM專題研習所學到的解能力及運算思維技巧才會終生受用。

看著老師推行連繫生活的STEM教育，期望我們的學生未來都能夠學以致用，以創意、解難、協作等能力，創造一個更美好的世界。



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