【死因研訊】8旬翁疑遭錯拔喉亡裁定死於不幸　瑪麗醫院表示事後加強護士拔除導管培訓

▲ 瑪麗醫院發言人表示就事件向死者家屬致歉。資料圖片

8旬翁於2016年前疑因瑪麗醫院男護士疏忽致空氣栓塞，最終不治。死因庭陪審團今(14日)一致裁定死者祁枝死於不幸，並向醫管局提出8項建議。死者兒子指，得知裁決後感釋懷。瑪麗醫院發言人對事件感到難過，並再次就事件向家屬致歉及致以深切慰問。發言人又指會仔細研究死因庭提出之建議，並指在事故發生後，為改善拔除導管的安全水平，深切治療部已即時為護士加強拔除導管的培訓及臨床督導。

瑪麗醫院發言人表示，對事件感到難過，病人聯絡主任事後已盡力與死者家屬保持密切溝通及提供適切協助﹐院方再次就事件誠意致歉及再次向死者家屬致以深切慰問。

發言人表示得悉並尊重死因庭裁決，會仔細研究死因裁判法庭所提出的建議，跟進可行的改善措施。發言人指院方非常關注有關個案，事發後已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報，並按程序成立根源分析委員會，深入檢視個案的各項臨床處理。院方隨後已落實委員會提出的一系列建議，包括檢視護士入職培訓的內容、加強臨床指導，及檢討持續評估員工表現及知識傳遞的模式，並已經按既定人事程序跟進涉及事件的員工。

為改善拔除導管的安全水平，在事故發生後，深切治療部已即時為護士加強拔除導管的培訓及臨床督導，並將有關訓練推廣至其他有進行導管拔除程序臨床部門，例如腦神經外科、心胸外科等，新入職及在職護士都要接受相關入職培訓及持續訓練，確保有關醫療程序安全進行。

另外，院方亦十分關注預防病人跌倒的工作，事故發生後亦已加強向新入職的護士培訓，提升他們對預防病人跌倒的意識、掌握評估方法及相關護理技巧，並定期為護士提供深化訓練課程，減低病人於病房跌倒的風險。此外，院方亦致力改善病房設計，適時引入預防病人跌倒的設施。

發言人又指，就此不幸事故，院方已經汲取當中教訓，會致力透過持續的質素改善機制，提升各臨床部門的安全水平，為病人提供更完善高質的醫護服務。

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記者：梁錦麟